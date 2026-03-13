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Caputo sobre el aumento de la inflación: “Esperábamos el dato porque la suba de carne pegó”

“La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles”, ratificó.

Foto: NA

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este viernes que el Gobierno “esperaba” el dato de inflación de 2.9 % de febrero porque “la suba de la carne pegó y la de tarifas también”.

“Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa. Desde el Banco Central la política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles”, dijo Caputo en declaraciones al canal TN.

“Esperábamos el dato. Sabíamos que veníamos en ese entorno. La suba de la carne y las tarifas pegó y eso nos preocupa y nos ocupa”, dijo Caputo. Por eso, desde el Banco Central seguimos apuntando a tener la inflación más baja”.

En tal sentido, sumó que “no hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano la inflación llegará a niveles internacionales” y marcó que es muy difícil predecir los índices, pero dijo no preocuparle, si no es en agosto, será septiembre u octubre llegar a la inflación cero.

Por otro lado, respecto a la situación de la economía de la gente, Caputo aseguró que “la situación está mejor, pero no quiere decir que hay gente que la está pasando bien”. Y subrayó: “Somos conscientes de que hay gente que la pasa mal”. (NA)

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