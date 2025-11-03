Santilli no descartó reunirse con Kicillof, pero le reclamó que apoye las reformas del Gobierno

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, no descartó reunirse con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pero le reclamó que apoye las reformas del Gobierno, la tributaria, laboral, previsional y de cambios en el Código Penal.

Santilli dejó abierta la posibilidad de convocar al gobernador bonaerense, que no fue citado al encuentro del presidente Javier Milei con jefes provinciales de la semana pasada.

Santilli dijo en declaraciones a la prensa acreditada en Casas Rosada: "Hablé con muchos gobernadores, no con todos, me escribieron muchos. Si vamos a hablar de bajar impuestos estamos de acuerdo, si vamos a hablar de apoyar un Pacto de Mayo que tiene que ver para el futuro de los argentinos, más allá del presidente que esté dentro de 10, 15, 20 años en el país, tenemos que encararlo de esa manera".

El ministro del Interior dejó abierta la posibilidad de convocar a Kicillof: "No descarto nada pero quiero ser claro, hay una visión de hacia donde tenemos que ir, que tiene que ver con que, donde hay mayoría de trabajadores informales, necesitamos que sean parte de la formalidad, bajar impuestos, cambios en el Código Penal. Tenemos que avanzar de esa manera, sumar". (TN)