Bahía Blanca | Viernes, 13 de marzo

28.7°

Bahía Blanca | Viernes, 13 de marzo

28.7°

Bahía Blanca | Viernes, 13 de marzo

28.7°
El país.

El ingreso mínimo para superar la línea de pobreza alcanzó los US$1.000

La Canasta Básica Total (CBT) se acercó a $1.400.000 para una familia tipo.

Foto: NA

El ingreso mínimo para no caer en la pobreza de una familia tipo subió 38% en dólares desde que asumió el gobierno de Javier Milei y alcanzó los US$1000.

Según los datos oficiales en diciembre de 2023 un grupo de dos mayores y dos menores necesitaba $495.798 para no ser pobre, lo que a un tipo de cambio de $800 representaban unos US$619.

El INDEC informó que la Canasta Básica Total (CBT) -con la que se determina la línea de pobreza- alcanzó en febrero a $ 1.397.617, que equivalen a US$ 1.000.

En consecuencia, de la comparación de ambas cifras surge que los ingresos mínimos para satisfacer las necesidades básicas de un matrimonio y dos hijos en edad escolar aumentó 38% en dólares.

Por su parte, la Canasta Alimentaria Total (CBA) con la que se mide la indigencia se ubicó en $ 644.088 para el mismo grupo familiar, que representa unos US$460.

En diciembre de 2023 era de $ 240.678, equivalente a $ 300. Por lo tanto, la suba en dólares en este caso fue de 34%.

La diferencia radica en la composición de las canastas. La CBT contempla servicios básicos que no están incluidos en la CBA y el ajuste de las tarifas pegó de lleno.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Básquetbol.
Punta Alta.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE