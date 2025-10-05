Trump anunció un alto de bombardeos israelíes en Gaza

Israel ha suspendido temporalmente su bombardeo en la Franja de Gaza para dar una oportunidad de que se cumplan la liberación de rehenes y el acuerdo de paz de 20 puntos, escribió este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la red Truth Social.

"Hamas debe actuar rápidamente, o de lo contrario todas las apuestas serán canceladas", dijo Trump.

"No toleraré retraso... Hay que hacerlo, RÁPIDO". En otra publicación también hoy, el presidente indicó que después de negociaciones, Israel aceptó la línea de retirada inicial, la cual ha sido mostrada a Hamas.

"Cuando Hamas lo confirme, el cese al fuego entrará en vigor INMEDIATAMENTE, el intercambio de rehenes y prisioneros se iniciará, y crearemos las condiciones para la siguiente etapa de retirada", agregó.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que espera anunciar la liberación de todos los rehenes de Gaza "en los próximos días" mientras las conversaciones indirectas con Hamas continúan el lunes en Egipto sobre el nuevo plan de Estados Unidos para dar fin a la guerra.

En un comunicado de prensa emitido esta noche, Netanyahu mencionó que envió una delegación a Egipto "para finalizar los detalles técnicos" y añadió que "nuestro objetivo es contener esas negociaciones en un plazo de unos pocos días".

El viernes, Trump anunció que Hamas debía aceptar el plan de paz de 20 puntos sobre Gaza antes de las 18:00 hora del Este (22:00 GMT) del domingo, o de otra manera "todo el INFIERNO, como nadie lo ha visto nunca antes, se desatará contra Hamas".

Hamas anunció posteriormente que había aceptado la propuesta en principio y que estaba listo para abrir conversaciones con mediación, una respuesta ampliamente bien recibida por la comunidad internacional, que instó a ambas partes a aprovechar la oportunidad para terminar con la guerra y acabar con el sufrimiento de la población civil.

El plan de 20 puntos esboza un acuerdo de cese al fuego a cambio de la entrega de rehenes, un retiro gradual israelí, una Gaza desmilitarizada y la supervisión internacional de la reconstrucción y de la gobernanza de Gaza luego del fin del conflicto. Hamas quedará excluido de la estructura de gobernanza.

De acuerdo con los términos del cese al fuego, Israel detendrá sus acciones militares y se retirará a las líneas acordadas. En las 72 horas posteriores a que Israel acepte públicamente el acuerdo, Hamas debe liberar a todos los rehenes, tanto los vivos como los muertos.

A cambio, Israel liberará a 250 prisioneros sentenciados a cadena perpetua, más 1.700 residentes de Gaza detenidos a partir del 7 de octubre de 2023. Los miembros desarmados de Hamas que se comprometan a vivir en coexistencia pacífica recibirán amnistía y quienes deseen abandonar Gaza se les proporcionará salida segura hacia países receptores. (NA)