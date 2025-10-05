Afganistán se consolida como país exportador de miel
La provincia de Kandahar, en el sur de aquella nación, exportó seis toneladas en lo que va del año.
La provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, exportó seis toneladas de miel en lo que va del año, informó Mohammad Hanif Haqmal, portavoz del Departamento provincial de Agricultura, Irrigación y Ganadería.
Tan solo Kandahar obtuvo 45 toneladas de miel y, hasta la fecha, exportó seis toneladas a Emiratos Árabes Unidos y Omán, indicó el funcionario, quien añadió que el gobierno provincial seguirá apoyando la apicultura en la provincia.
En Afganistán, según fuentes oficiales, existen 3.200 granjas apícolas y el país produce 2.200 toneladas de miel al año, de acuerdo con un informe de la agencia de noticias Xinhua.
El Ministerio de Agricultura, Irrigación y Ganadería se comprometió a expandir y desarrollar la industria apícola en el país y hará todo lo posible por encontrar un mercado en el extranjero para la miel producida localmente.(NA)