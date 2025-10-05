Colapinto, contundente: "Por momentos es inmanejable el auto; una carrera muy frustrante"

Poco cambió su discurso el argentino Franco Colapinto respecto de anteriores Gran Premios, luego de finalizar 16º en Singapur, por la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1, donde el triunfo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes).

"Fue una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto, no entiendo bien por qué vamos tan lento, por momentos, mucho más lento que otros. Una carrerara muy frustrante, muy despacio, haciendo lo que podía en cada momento, pero no sale nada. Una carrera mala", sintetizó.