En vivo: el minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de F1 en Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputa la decimoséptima fecha del Gran Premio de F1, en el circuito de Marina Bay, en Singapur, donde largó desde la decimosexta posición.

En el primer lugar largó el británico George Russell (Mercedes), quien tuvo en la salida, por detrás, al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren).

Colapinto partió en el puesto 16, luego de haber terminado 18 en la clasificación de ayer, pero beneficiado por la decisión de los comisarios deportivos de descalificar a los autos Williams de Alex Albon y Carlos Sainz.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia y Azerbaiyán otra vez estuvo entre los últimos lugares.

Hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

9:08

Lando Norris adelantó a Oscar Piastri

El británico superó a su compañero en el equipo McLaren. Sin embargo, su maniobra fue muy arriesgado y lo chocó levemente, aunque no le causo daño.

09:06

La largada

George Russell (Mercedes) tuvo una gran largada y mantuvo la primera posición, mientras que el argentino Franco Colapinto subió al decimotercer lugar, superando a Tsunoda (Red Bull), Bortoleto (Sauber) y Stroll (Aston Martin).