Capturan a tres personas por realizar caza furtiva en cercanías de Bahía Blanca

Tres hombres fueron capturados esta tarde, luego de que se constatara que estaban realizando caza furtiva con perros galgos, en cercanías de estación Choique, en el distrito de Tornquist.

Merced a una denuncia realizada por productores rurales, personal del Comando de Prevención Rural de Bahía Blanca interceptó la camioneta Mitsubishi roja en la que circulaban, en la intersección de la ruta nacional 35 y el camino conocido como La Hormiga.

Allí se aprehendió a Julián Vallejos, de 28 años; Jonatan Peña, de 37, y Rodrigo Chalinm, de 28.

En la caja de la camioneta se encontraron dos ñandús y dos peludos sin vida, recientemente muertos. Además, se hallaron seis perros galgo tapados con una lona y dos handies.

Estas personas quedaron detenidas por infracción a la Ley de protección de la fauna silvestre. Interviene la Fiscalía Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.