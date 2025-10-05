Quiso robar en la Cooperativa Obrera y fue capturada: llevaba cocaína entre sus prendas

Una mujer fue detenida en las últimas horas en Punta Alta, luego de que intentara robar mercadería en una sucursal de la Cooperativa Obrera. Además, entre sus pertenencias se hallaron envoltorios con cocaína.

El hecho ocurrió en Saavedra 57 de la vecina ciudad.

En ese lugar, Mailén Fitz Maurice, de 23 años, había intentado salir de la sucursal escondiendo entre sus prendas un desodorante corporal. Sin embargo, al momento del cacheo se descubrió que portaba cinco envoltorios con cocaína.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La mujer fue aprehendida por Hurto en grado de tentativa e infraccion a la ley 23737.

Además, se le secuestró el celular, para comprobar si esos envoltorios estaban destinados a la venta.