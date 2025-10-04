La Policía Federal detuvo a un hombre con pedido de captura

A raíz de un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), arrestó a un sujeto con pedido de captura vigente por el delito de “Robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda”.

El operativo fue realizado por la Comisaria Terminal de Ómnibus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y tuvo lugar en el sector de plataformas de la Estación de Autobuses ubicada en el barrio de Liniers. En el marco de ejecución del “Servicio Prevencional de Seguridad al Pasajero”, que tiene como objetivo evitar la comisión de delitos federales mediante controles de unidades de transporte y personas en tránsito.

En ese contexto, los agentes de la PFA procedieron a la inspección de un ómnibus de larga distancia próximo a partir hacia la provincia de Salta, con la finalidad de verificar la documentación de los pasajeros.

Al efectuar el control de datos con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se detectó que uno de los pasajeros tenía un pedido de detención activo; el sujeto era buscado por “Robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda”, a requerimiento de la Cámara Penal Conclusional – Sala II de la provincia de Tucumán.

Por tal motivo, los federales tomaron contacto tanto con la judicatura requirente como así también con el Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias, a cargo del Dr. Sebastián Ibáñez, disponiéndose la inmediata detención del involucrado.

El detenido, de nacionalidad argentina y 28 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor.



