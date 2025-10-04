Lautaro inició el camino a la goleada de Inter ante Cremonese

El atacante bahiense Lautaro Martínez inició el camino a la victoria de Inter, que goleó como local a Cremonese 4 a 1, por la 6ª fecha de la primera división de Italia.

Lautaro abrió la cuenta a los 4 minutos tras una asistencia del francés Ange-Yoan Bonny.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con el gol de esta tarde, Lautaro --reemplazado a los 75 minutos-- quedó 7º en la tabla de los argentinos que marcaron en la máxima división del Calcio.

El francés Ange-Yoan Bonny amplió la cuenta a los 38 minutos y luego llegaron los tantos de Federico Di Marco (55m.) y Nicolo Barella (57m.).

Federico Bonazzoli descontó a los 87 minutos.

En otros partidos, Lazio y Torino empataron 3 a 3. Giovanni Simeone marcó para el Toro.

Además, Lecce le ganó a Parma como visitante 1 a 0.

Más tarde: Atalanta-Como. Mañana: Milan-Juventus.

--Principales posiciones: 1) Milan, Nápoli, Roma e Inter, 12 puntos: 5) Juventus, 11; 6) Atalanta, Sassuolo y Cremonese, 9; 9) Como, 8.