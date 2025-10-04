Alerta amarilla por tormentas: se mantiene la advertencia para la tarde de este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta amarilla para la tarde de este sábado en Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso. Se esperan tormentas fuertes acompañadas de abundante lluvia en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Asimismo, se prevén precipitaciones acumuladas entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores.

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por ello, el SMN recomienda extremar precauciones: no sacar la basura, retirar objetos que obstruyan el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles ni postes eléctricos, mantenerse alejado de playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo y estar atentos ante la posible caída de granizo. Además, es aconsejable tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para hoy, se espera una temperatura máxima de 22° C, con humedad del 90 % durante la tarde y presión atmosférica baja, generando una sensación térmica de 11° C.

En tanto, mañana domingo se anticipa un descenso de la temperatura con probables chaparrones débiles, y valores que oscilarán entre 9° y 14° C.