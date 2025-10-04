Villa Rosas: se incendió un auto en el garaje de una vivienda

No provocó lesionados un incidente ocurrido esta madrugada en Villa Rosas cuando se produjo el incendio de un automóvil en el interior del garaje de una vivienda, informaron fuentes oficiales.

El episodio se desencadenó poco antes de la 1:30, en calle 1810 al 1900, cuando presuntamente un desperfecto eléctrico provocó el inicio de las llamas que afectaron a un Citroën Mehari.

El vehículo pudo ser retirado del interior de la propiedad, evitando la propagación del fuego al resto de las dependencias.

En la emergencia trabajaron bomberos voluntarios de Ingeniero White, la guardia de Defensa Civil y efectivos del Comando de Patrulla.