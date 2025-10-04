Banfi cruzó a Vitale por los SUR: "Debería haber ido casa por casa, no quedarse en una oficina"

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Karina Banfi (UCR), respondió a las declaraciones de la diputada electa de La Libertad Avanza, Mariela Vitale, quien había asegurado que "no hubo arbitrariedades" en la entrega de subsidios SUR a los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca.

El 7 de marzo pasado, la ciudad de Bahía Blanca sufrió uno de los peores temporales de su historia: en apenas 12 horas cayeron más de 300 milímetros de agua. El desastre arrasó viaductos, rutas, viviendas y comercios. Miles de familias perdieron sus pertenencias bajo el agua y el barro.

A casi siete meses de esa tragedia, Banfi volvió a cuestionar la falta de respuestas del Gobierno nacional a los damnificados: "La lista de personas que me contactaron reclamando que no tuvieron ninguna respuesta de parte del gobierno asciende a 300 personas bien identificadas. Muchas de ellas nos muestran sus casas destruidas, fotos, videos e historias de vida. Y la verdad, me sorprende que una funcionaria nacional, vecina de los bahienses, tenga respuestas burocráticas ante los medios y la opinión pública".

"Es una vergüenza que un gobierno que prometió 200 mil millones de pesos en ayuda se excuse con irregularidades formales en los trámites. Esa funcionaria debería haber ido casa por casa, no quedarse en una oficina detrás de un escritorio", continuó Banfi y agregó: "El procedimiento fue extremadamente engorroso, contradictorio y poco claro. A la gente, que venía de atravesar un estrés enorme, le daban apenas 72 horas corridas para subsanar errores formales, mientras el Gobierno se toma más de seis meses para contestar".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Banfi también reveló que de los 200 mil millones de pesos anunciados por el presidente, solo se entregaron 61 mil millones. "Faltaron 135 mil millones de pesos y luego, por resolución del Ejecutivo, retiraron 100 mil millones que estaban destinados a los damnificados", advirtió.

La diputada radical adelantó que, tras presentar ya tres notas formales sin recibir respuesta, esta semana ingresará un nuevo reclamo con un listado de más de 80 personas. "Si en los próximos días no tengo una respuesta, vamos a acudir a la justicia, vía amparo, para garantizarles este derecho en expectativa que tienen todos los bahienses que sufrieron la tragedia del 7 de marzo", finalizó Banfi.