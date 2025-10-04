Bahía Blanca | Sabado, 04 de octubre

24.2°

Fórmula 1.

Colapinto, con bronca tras la clasificación: "Tenía mucho tráfico, me molestaron mucho"

Franco largará 18° en el Gran Premio de Singapur, mañana domingo a las 9.

Franco Colapinto contó sus sensaciones tras terminar 18° en la clasificación del Gran Premio de Singapur, que tendrá su carrera principal mañana domingo a las 9.

"Fue buena la vuelta, tuve muchísimo tráfico. Estaban en el medio de la línea y así perdés mucha carga aerodinámica y grip; me molestaron mucho. Caliente porque tenía buen auto para pasar, no era un auto excelente pero con esfuerzo podíamos pasar a Q2. Son cosas que están fuera de nuestro control, da mucha bronca", remarcó el pilarense, quien llegó a estar octavo durante un pasaje de la Q1.

Pese a ese enojo, el piloto argentino fue autocrítico aunque optimista con su trabajo.

"Estoy conforme conforme con las mejoras que hice desde lo personal, obviamente que nos falta trabajar como equipo y mejorar el auto porque estamos lejos", resumió.

 

