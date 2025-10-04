Los Pumas dejaron una buena imagen pero no les alcanzó ante el campeón Sudáfrica

El seleccionado argentino de rugby cerró hoy su participación en el Rugby Championship con derrota ante Sudáfrica por 29-27 y finalizó en el cuarto puesto del torneo que dejará de jugarse hasta nuevo aviso.

Con este resultado los Springboks alcanzaron a Nueva Zelanda en el primer puesto de las posiciones y, con mejor diferencia de puntos (+57 a +8 de los All Blacks), se coronaron bicampeones.

El partido se llevó a cabo en el estadio británico de Twickenham, en Londres, donde la UAR negoció jugar este cotejo como local correspondiente a la sexta y última fecha del certamen. Allí, según datos oficiales, se registró la presencia de 70.300 personas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Argentina se despidió del certamen dejando una buena imagen ante el también campeón del mundo. Hubo un gran primer tiempo, con mucha vocación por el tackle ante un rival siempre superior en su envergadura física y juego de contacto.

Desde el punto de vista ofensivo el elenco albiceleste abrió el marcador con try de del wing Bautista Delguy a los 4m. para el 7-0 parcial con la conversión de Santiago Carreras. Ventaja que el propio apertura cordobés amplió a los 17m y 26m. con un par de penales convertidos, para dejar el marcador 13-3.

Pero como suele ocurrir, Sudáfrica presionó y recuperó iniciativa en la parte final del primer tiempo. Con dominio claro en el scrum, generó las situaciones que lo llevaron a jugar en campo albiceleste y descontar con try del medio scrum Cobus Reinach a los 38m.

Los Pumas cerraron la primera parte con ventaja de 13-10 y sufrieron un nuevo embate sudafricano en la reanudación. A una amarilla del primera línea Mayco Vivas, de irregular torneo, le siguió el try del hooker Malcom Marx para los locales (44m.). Fue el momento de quiebre generado por los locales, que con presión defensiva ante un arbitraje muy indulgente del italiano Andrea Piardi, siguieron en crecimiento a partir de dominar el scrum.

Un nuevo try del medio scrum Reinach (52m.) y otro de Marx (59m.) parecieron desatar otro vendabal de tries con el marcador 29-13. Sin embargo, Los Pumas entregaron todo lo que tuvieron, con buena labor defensiva, buen juego aéreo para asegurar pelotas divididas y el oportunismo con Delguy, Carreras e Isgró para sorprender a los Sprinboks con un try del primero a los 66m. tras robar una pelota en mitad de cancha y otro de Isgró a los 83m. por kick de Carreras a las espaldas de la defensa para la entrada del ex Pumas 7s.

Y de no ser porque Carreras erró un penal a los 76m. (pegó en un palo), hoy estaríamos hablando de otro resultado...

En el partido disputado en primer turno Nueva Zelanda venció a Australia 28-14 pero no le alcanzó.

Posiciones: 1º) Sudáfrica y Nueva Zelanda, 19; 3º) Australia, 11 y 4º) Argentina, 10.

Contepomi: "Orgullo enorme"

Luego del encuentro el entrenador Felipe Contepomi analizó para la emisión de TV la actuación de sus dirigidos.

"Siento un orgullo enorme por cómo se comportaron, por como jugaron... Después perder cuesta, duele. Hay mucho para mejorar en las formaciones fijas. Por momentos se atacó bien y defensivamente también", dijo el DT de Los Pumas.

También se refirió al rival.

"Lo único que tuvieron fue entrada con el scrum. Pero es difícil porque son el mejor equipo del mundo. No obstante, se los puso bajo presión", agregó.

El head coach fue consultado también acerca de las decisiones arbitrales.

"No soy futurólogo. Lo pueden analizar ustedes. Nosotros estamos focalizados en el juego", dijo.

Cambio de última

En la previa al duelo en Twickenham el seleccionado argentino presentó una modificación ya que fue baja el primera línea Joel Sclavi.

En su lugar ingresó Francisco Coria Marchetti, mientras que Tomás Rapetti fue entre los suplentes.

Sclavi se lesionó la tarde previa durante el captains run.

Ventana de noviembre

La actividad internacional para Los Pumas continuará en noviembre próximo con tres enfrentamientos.

Ante Gales el 9 de noviembre en Cardiff, contra Escocia el 16 en Edimburgo y frente a Inglaterra el 23 en Londres.

Estos test matches marcarán el cierre del año para el seleccionado argentino de rugby, con partidos de visita en el otoño europeo.