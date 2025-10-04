Mungo, antes del regreso de Villa Mitre: "Estamos acá por culpa nuestra, ahora es partido a partido"

Exactamente un mes después de su último partido, Villa Mitre volverá a ver acción mañana por el Torneo Federal A, cuando inicie el camino de la Reválida conducente al segundo ascenso a la Primera Nacional.

Luego de una irregular segunda fase, el tricolor comenzará como visitante la llave ante Guillermo Brown de Puerto Madryn en el primero de los cinco cruces que separan a los equipos que buscarán el otro boleto a la segunda categoría del fútbol argentino.

Antes de que la Villa vuelva al ruedo, La Nueva. dialogó con el entrenador Carlos Mungo.

-Carlos, antes de pensar en lo que viene me gustaría preguntarte qué balance hicieron de la segunda fase...

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

-A la vista está que en los números no fue lo que esperábamos, no fue un buen Nonagonal. Principalmente por errores nuestros y no por virtudes de los rivales. Dentro de todo, terminamos bien, pero tuvimos un muy mal arranque y no nos pudimos sobreponer nunca a las primeras derrotas que tuvimos. Si bien creo que nunca fuimos superados ampliamente por ningún rival, fallamos mucho en la definición. Y en los primeros partidos no tuvimos inteligencia, cada vez que nos equivocamos nos convirtieron. Eso nos llevó a perder los partidos que perdimos.

Luego de una buena primera fase, Villa Mitre terminó séptimo en el Nonagonal quedando a dos puntos de clasificar a los cuartos de final, lo que lo obligó a esperar la resolución de la Zona Campeonato para volver a jugar. A eso, además, se le sumó que tuvo fecha libre en la última programación lo que le generó este mini receso de un mes.

-¿Cuánto sirvió este parate largo para resetearse, sobre todo desde lo mental?

-Y eso hay que verlo cuando empecemos a jugar, porque si vos me decís hoy yo te digo que estamos bárbaro, pero están todos en la misma. Ahora son playoffs, que todos sabemos lo que son. El Federal A es un torneo que no hay grandes diferencias entre los equipos. Es trabajar, estar muy atentos y concentrados porque una mala tarde te deja afuera. Hay que estar preparados para eso.

-Hablas de la falta de gol (NdR: Villa Mitre hizo 3 en las 8 fechas del Nonagonal), ¿es algo que se trabajó en este tiempo, que lo hablas con los delanteros porque también es fundamental la confianza, cómo se afronta ese ítem?

-Pero yo creo que el trabajo está siempre, a veces pasa... yo siempre digo que la cabeza manda y cuando vos estás falto de confianza, porque no se te dan las cosas que trabajas y sabes que haces bien, es como que te afecta eso. Porque si te ponés a ver, los jugadores son los mismos que jugaron el tramo largo, no hicimos grandes cambios ni locuras. Tuvimos algunas desgracias, en el Nonagonal sentimos algunas lesiones importantes. Tuvimos cuatro jugadores que no jugaron en toda la fase y a su vez algunas lesiones más. No son excusas, pero cuando no tenés un plantel tan largo y te pasa que tenés algún jugador que no está en un buen momento y el recambio tampoco lo tenés te pasa eso. Pero estoy conforme porque le tocó entrar a chicos que por ahí no habían tenido tanta continuidad como Jouglard y Thiago (Pérez) y lo hicieron muy bien. Ahora estamos preparados para enfrentar a un rival como Brown que es muy difícil.

-¿Qué viste de Valentín y Thiago en estos partidos, sobre todo en un lugar tan importante de la cancha?

-A veces no es que el jugador esté en un mal nivel, sino que están tapados. A nosotros nos pasó mucho con los centrales generalmente, el año pasado no pasó con Hertel y ahora con Cepeda. Pasa que no les toca jugar porque están muy bien los otros, por ejemplo Jouglard tenía adelante a Bellone y Cavagnero. Por ahí ellos han estado en buenas perfomance, por ahí a Thiago le pasó con Enzo y le tocó entrar a suplirlo en momentos bajos. Lo mismo nos pasó con los delanteros y los marcadores de punta, juegan 11 no puedo hacer que jueguen todos. Lo importante es que cuando encuentren el momento, lo aprovechen.

-¿Puede ser clave para el equipo recuperar al buen Enzo?

-Sí, a todos. Nosotros necesitamos que jueguen todos. Porque a ver... quién puede negar la capacidad goleadora de Lautaro (Cerato) y bueno le tocó errar mucho, no poder convertir y nadie va a negar eso. Los jugadores son de momentos y uno tiene que tomar decisiones. A veces acertás y a veces no. Nosotros confiamos mucho en el grupo y de que podemos hacer buenos cruces, pero primero tenemos que pensar en Brown que es un rival difícil que para mí tendría que haber estado en la Zona Campeonato. Ha tenido mucho mejores partidos que otros equipos que han estado en el Nonagonal.

-Además ganó su zona en la Reválida, ¿es una buena medida para ustedes para volver a meterse de lleno en la competencia?

-Hay rivales que seguramente son más fáciles que Brown, pero bueno, nosotros estamos en el lugar que estamos, como le dije a los jugadores, por un tema nuestro. Terminamos séptimos con los mismos puntos que el quinto, si hubiésemos metido un partido más terminábamos cuartos. No le podemos echar la culpa a nadie, al culpa es nuestra de todo lo que pasó, de todo el grupo. Tenemos que seguir trabajando y ahora es partido a partido, no pensar más allá de Brown, porque es así, ningún equipo puede pensar más allá de 15 días. Hay que trabajar para eso y después veremos cómo sigue todo.

Como aspecto positivo luego de este mini receso, a Villa Mitre le sirvió parar recuperar algunos jugadores desde lo físico. En ese sentido, Mungo cuenta con todo el plantel a su disposición para el duelo de mañana, recuperando -entre otros- al arquero Franco Agüero, Ramiro Formigo, Mauro Bellone y Thiago Pérez. Mientras que Federico Tanner es evaluado casi a diario según la evolución de su la rodilla, tras ser operado de meniscos, y Nicolás Cavagnero sigue con la recuperación tras la rotura de ligamentos.

-¿Cuesta volver a meterse en clima después de un parate tan largo y sabiendo que el objetivo sigue intacto, pero que al mismo tiempo está lejos?

Y sí, también lo que pasa es que hay equipos que estas situaciones son comunes, nosotros creo que es el primer año que hemos quedado tan abajo en una definición. Jugamos tres finales, semis, estuvimos siempre en la zona alta de las definiciones. Ahora nos tocó estar en esta y bueno, tendremos que prepararnos para lo que nos tocó. Uno a veces puede buscar culpables, pero acá no hay ningún culpable más que nosotros. No habremos hecho las cosas del todo bien como las teníamos que hacer, pero porque esto es fútbol y somo seres humanos todos, nadie quiere hacer las cosas mal. Porque de afuera todos tienen la solución mágica, tiene la receta mágica, cuando escuchás, todos saben lo que hay que hacer, a quien hay que poner, todos somos así. Si fuera tan fácil, todos los partidos saldrían 0 a 0 porque le de enfrente también sabe lo que haces, después son seres humanos y se equivocan.

-Sé que sos futbolero y habrás mirado muchos partidos en estos días, ¿qué viste de los cuartos de final, creías que podrían haber estado ahí?

-Vi los cuatro partidos, si me decís a mí no me considero menos que nadie, pero si no llegamos a estar en ese lugar es por algo, yo no lo puedo quitar mérito a los equipos que llegaron. Si llegaron ellos fue por algo y si nosotros no llegamos también fue por algo. Por haber visto los partidos y porque con algunos nos enfrentamos, no creo que seamos menos que ninguno de los equipos que estuvieron en cuartos, pero si quedamos en este lugar por algo será. Capaz que cuando nosotros llegamos a la final o estábamos en esos lugares otros decían lo mismo "no somos menos" pero por algo llegamos nosotros.

Villa Mitre se medirá ante Brown en Madryn y deberá afrontar una estadística que le es adversa, ya que lo enfrentó 15 veces como visitante y no le ganó nunca, siendo el único elenco al que enfrentó más de 10 veces fuera de Bahía y con el que arrastra esta mala racha. En el historial general hay 6 triunfos del equipo bahiense, 16 del elenco chubutense y 8 igualdades.

No obstante, el único cruce eliminatoria (temporada 2005/06) le favorece a la Villa, tras perder 3 a 1 en la ida y ganar 3 a 1 en El Fortín aprovechando la ventaja deportiva.

En esta temporada, en tanto, se enfrentaron dos veces con victorias para el loca por 2 a 1.

-Empieza algo distinto, es ida y vuelta, es un rival que le costó mucho al club de visitante pero definen de local con ventaja deporta, ¿se empieza a jugar un poco con eso ahora?

-Lo que se le dice al jugador es que hay que tener la cabeza inteligente, si vos vas a meterte atrás seguramente vas a perder. La idea nuestra es salir a buscar el partido como hacemos siempre, en todos lados, tomando las precauciones que tenemos que tomar, porque sabemos que es un equipo que tiene muchas virtudes y también tiene defectos, estamos en ese trabajo. Nosotros estudiamos al rival, pero priorizamos mucho lo que hacemos nosotros, no es que cambiamos lo nuestro como el rival. Hay que prepararse como seguramente la gente de Brown se está preparando para enfrentar a Villa Mitre, tampoco creo que ellos les guste el rival que le ha tocado. Trataremos de hacer las cosas bien para también revertir esa racha que tiene el club contra este equipo.