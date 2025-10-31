Clausura de la Liga del Sur: la fecha 11 se abre con un partido “caliente” en la A

Villa Mitre mira de reojo el ingreso entre los cuatro del playoff y Olimpo solo piensa en salir del último lugar de la tabla acumulada. Un duelo donde los sentidos cobran un papel preponderante, porque se acerca el final y se empiezan a definir posicionamientos y objetivos.

Desde las 16, abriendo la fecha 11 del torneo Clausura de la A liguista, tricolores y aurinegros se miden en El Fortín. El árbitro designado es Juan Aispuro.

La programación en el círculo superior continuará el domingo: el líder Huracán visitará al colista Sporting (el juez Daniel Méndez) y también chocarán Liniers-Bella Vista (Juan Vega) y Libertad-San Francisco (Juan Ignacio Miranda).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

*Las tablas

--Clausura: 1) Huracán, 17 unidades; 2) Libertad, 16; 3) San Francisco, 14; 4) Liniers y Villa Mitre, 13; 5) Olimpo, 12; 7) Bella Vista, 11 y 8) Sporting, 10.

--La acumulada: 1) Libertad, 39; 2) Bella Vista, 38; 3) Liniers y Huracán, 35; 5) Villa Mitre, 29; 6) San Francisco, 28, 7) Sporting, 27 y 8) Olimpo, 26.



Mismo día y horario

La 11ª jornada en la B se disputará mañana en el horario unificado de las 16. ¿Qué ir a ver? Sin dudas Tiro-La Armonía, que vienen de ganar y le están haciendo “sombra” a Comercial, que por haberse adjudicado el Apertura tiene asegurada su presencia en la final de la temporada si es que no consigue quedarse con el Clausura.

En el Onofre Pirrone pitará Julián Horticolou.

Al mismo tiempo se enfrentarán: Pacífico BB-Rosario (Fernando Sepúlveda), Comercial-Sansinena (Adrián Paniagua) y Dublin-Pacífico de Cabildo (en cancha de Sansinena y con contralor de Matías Islas).

Posiciones en la "B"

--Clausura: 1) Comercial y La Armonía, 21 unidades; 3) Tiro, 19; 4) Rosario, 17; 5) Pacífico C, 14; 6) Sansinena, 12; 7) Dublín, 5; 8) Pacífico BB, 2.

--La acumulada: 1) La Armonía, 52 puntos; 2) Rosario, 47; 3) Comercial, 43; 4) Pacífico de Cabildo, 42; 5) Tiro, 35; 6) Sansinena, 27; 7) Dublín, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor de la tabla general jugará la Promoción.