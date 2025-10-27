La Armonía volvió a ganar y puso “Maxi-Picante” el Clausura de la B liguista

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El primer gol de “Maxi” Vallejos liberó la zona, y el segundo, obra del “Picante” Agustín Tuya, decoró el resultado de un cotejo que

ya estaba ultra súper definido y que se había tornado aburrido porque el equipo ganador seguía enterito y el perdedor estaba desparramado en pedacitos en el campo de juego.

Como en la primera rueda de este Clausura, La Armonía volvió a vencer 2-0 a Pacífico en un clásico de barrio sin equivalencias, ni físicas ni fútbolísticas, para estirar a 15 encuentros su paternidad sobre el Verde y llegar otra vez a la cima del torneo Clausura de la B liguista, que comparte con Comercial, que esta misma tarde cayó 1-2 frente a Tiro.

Qué “Larmo” se ilusione con el ascenso cada vez que entra a la cancha y que sus “primos” sigan buscando la fórmula para poder ganar un partido en este certamen ya te pone en aviso de lo que puede llegar a suceder.

Cualquier juicio de valor, por más subjetivo que sea, iba a dar en la tecla: el dueño de casa tuvo la pelota en su poder durante todo el encuentro y la visita, con un 5-4-1, trató de inmolarse buscando como único fin que no le conviertan.

Ahora, es imposible aguantar un resultado cuando todo lo demás no lo hacés bien o acorde a tus pretensiones: retroceso mirando el balón y nos las marcas, espacios muy abiertos para que en el medio tracciones los futbolistas velezanos más habidos con la redonda en los pies y pum para arriba sin la más mínima intención de crear y progresar. Con el alma por el piso, como pudo, Pacífico aguantó 16 minutos, cuando Maxi Vallejos entró solo por el medio del área y le dio un pase a la red después de casi tres años.

La tranquilidad de la ventaja, la libertad del “Chori” Vega para repartir juego y sonrisas y la potencia de los volantes externos (Ramiro Fernández y Scalco) hizo que el local maneje, desde atrás, del medio o de adelante, la función en un espectáculo que recién juntó las emociones sobre el final del complemento.

Cuando todo era “para acá o para allá”, el albiazul, con los ingresos de Muzi y Tuya apretó el pomo y fue carnaval de situaciones de gol frente a la valla del verdolaga. Los dos mencionados erraron frente al pobre Mastandrea, hasta que Agustín, que lleva dos tantos en tres partidos, sentenció a un rival muy frágil y que debe replantear su escenario para la pretemporada de verano y el inicio de 2026.

¿El árbitro? Pasó totalmente desapercibido, pero según el instructor de ABA Alberto Martínez, este pibe (Brian Romero) “depende de él si pretende volar alto”. Condiciones tiene, por ahí le falta enojarse un poquito más.

Antes de olvidarme: el 19 de agosto de agosto de 2017 fue la última vez que Pacífico le ganó (1-0) el clásico de barrio de atrás del canal a La Armonía. Desde ahí hasta hoy pasaron 15 enfrentamientos, con 10 éxitos de la V y 5 empates. ¿Y saben qué? En 10 de esos compromisos, el DT de la V fue Rodolfo “Fito” Cuello. Como diría Alberto Castillo en una canción de todos los tiempos: “Siga el baile, siga el baile…”

La síntesis

La Armonía 2 (4-1-3-2)

Torres 6

Herrera 6

Carta 6

Blanco 6

J.M. González 6

F. Cuello (c) 6

R. Fernández 6

D. Vega 7

E. Scalco 6

Di Santoro 5

MAXI VALLEJOS 7

DT: Rodolfo Cuello

Pacífico 0 (5-4-1)

Mastandrea 5

Sarmiento 5

E. Rodríguez 6

Guzmán 4

Maxi Vallejos 5

Iñón 5

De Angelis 4

F. Menéndez (c) 5

M. Vásquez 4

Portilla 3

Guerra 4

DT: Sangronis-Hernández.

PT. Gol de Maxi Vallejos (LA), a los 16m.

ST. Gol de A. Tuya (LA), a los 40m.

Cambios. 45m. Ruiz (5) por M. Vallejos, 56m. Muzi (6) por E. Scalco, 65m. A. Tuya (7) por R. Fernández y 86m. A. Mendoza por F. Cuello y Stautiner por D. Vega, en La Armonía; 22m. T. Peralta (3) por De Angelis, 68m.. Belender (4) por Sarmiento y 77m. L.. Iglesias por A. Guerra, Zalazar por M. Vázquez y Navarrete por Portilla, en Pacífico.

Amonestados. F. Cuello (66m.) y D. Vega (69m.), en La Armonía; E. Rodríguez (42m.), T. Guzmán (73m.) y Zalazar (90m.), en Pacífico.

Arbitro. Brian Romero (8).

Cancha. La Armonía (6,5).