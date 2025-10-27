Un club de Italia anunció el pase “bomba” de un futbolista bahiense: el “Abuelo”, más vigente que nunca

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Nuestro Director General cierra la cesión con un pase bomba, una compra que no necesita presentación”.

De esa manera, el club ASD Sersale Calcio 1975 anunció la contratación del central bahiense Maximiliano Tormann, ex Bella Vista, Sansinena, Liniers, Cipolletti y Brown de Puerto Madryn, que ya se sumó al equipo que hoy marcha al frente de las posiciones de la Promozione Girone A.

Maxi, que hace dos años y medio se instaló con su familia en la zona de Calabria, en 2024 jugó en VE Rende y comenzó el 2025 en Real Cozenza, elenco que culminó muy abajo en la tabla de la Prima categoría (cuarta divisional más alta en el sistema de Ligas de fútbol amateur). La temporada finalizó en mayo y el defensor de nuestra ciudad (16 cotejos y un gol) fue transferido al Sersale, donde fue recibido con bombos y platillos.

“Asumimos el compromiso con un centro de defensa con larga experiencia y poder físico, que hará sentir su presencia en el campo”, informaron, con la aprobación absoluta de la afición, desde la entidad amarilla-roja (sic).

Aunque nada es fácil para el famoso “Abuelo” que dio sus primeros pasos en las formativas de Olimpo: de martes a viernes recorre 280 kilómetros (ida y vuelta) para ir a entrenar, al igual que el domingo cuando se tiene que presentar para jugar.

“Vivo en la ciudad de Rende (provincia de Cozenza, en la Reggio di Calabria, zona de montañas escarpadas, pueblos antiguos y una costa de playas tan divinas como populares), y viajo durante tres horas (una hora para ir y el mismo tiempo para volver) en tren hasta el pueblito donde se encuentra el club, Sersale (sobre la provincia de Catanzaro), arriba en la montaña, siempre en la región de Calabria”, contó el zaguero de 35 años, casado con Florencia Arriagada y ambos padres de Ciro y Mirko.

En su nuevo equipo le habían ofrecido casa, trabajo y Escuelita de fútbol para sus hijos, pero Maxi prefirió viajar para no sacar “A los chicos del Instituto donde estudian” ni hacer una movida familiar tan grande teniendo en cuenta que el contrato no le asegura si va a continuar ahí para 2027.

“Arreglé sueldo y pasajes, y cuando arribo a la estación de Sersale, mis compañeros, en auto, me esperan para ir a entrenar”, indicó quien seguramente se quedará a vivir en aquel país europeo.

En el Sersale disputó 6 cotejos y en 3 fue elegido entre el once ideal de la fecha. Marcó un gol, aunque fue por la Copa Italia, donde su conjunto fue eliminado en primera instancia.

Hoy fue posible hablar con él, porque tiene libre en su club, aunque no deja de “hacer” y de ir de acá para allá, porque maneja una combi (más en agradecimiento a la Escuelita donde van sus hijos que a un trabajo en sí) que lleva un selectivo de jugadores menores (entre 8 y 15 años) a la Academia Armando Serato, donde seleccionan chicos de todos los equipos para formar un combinado regional.