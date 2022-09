“Es una vida muy distinta a la que llevaba en Bahía”, dice Maxi Tormann desde Italia

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

El mismo día que le llegaron los pasajes, armó la valija y se fue. Partió en silencio, llegó a el aeropuerto de Ezeiza y de ahí viajó a Italia, a “probar suerte” como jugador profesional, aunque la primera quincena de agosto la tenía reservada para entrenar, con permisos que le había conseguido su representante, en distintos clubes de la región de Calabria.

Casi un mes después, Maximiliano Tormann, recientemente desvinculado del plantel de Liniers que afronta el Federal A, confirmó que su nuevo equipo se llama AGS.D.Soriano 2010, uno de los más importantes del municipio Soriano Calabro, de la provincia de Vibo Valenta, en la región de Calabria.

Maxi es uno de los cuatro argentinos que integra la lista de buena fe del conjunto azulgrana que participa del campeonato de Eccellenza, el quinto nivel en Italia. Por importancia, es el segundo certamen para amateurs y el mayor de nivel regional. Está organizado por la Lega Nazionale Dilettanti (Liga Nacional Amateur) a través de los Comités Regionales.

“El fin de semana que pasó debuté oficialmente, le ganamos 1-0 a Atlético Maida por la Copa Italia”, adelantó “Maxi”, quien se fue sin su familia y ocupa una casa en la parte alta de la localidad (con 2800 habitantes), rodeada de pueblos chicos y pintorezcos y a una hora de la playas de Tropea, arenas que baña el mar Tirreno.

“Es un club muy ordenado y con gente de palabra. Llegué a un acuerdo hasta que finalice el torneo que estamos jugando, puede ser abril o junio de 2023; ya me informaron que dependerá de nuestro ingreso, o no, a la etapa de playoffs”, sostuvo el “Abuelo”, que se mueve en familia con los compañeros argentinos, los tres cordobeses: Lautaro Menéndez (arquero, 27 años, con pasado en Instituto, Altos Hornos Zapla y Sarmiento de Leones), Gonzalo Vaudagna (volante, 28 y ex Racing de Córdoba) y Ezequiel Ocampo (delantero, 31 que jugó en Racing de Córdoba, Deportivo Español, Atlético San Jorge y Sarmiento de Loenes).

“Es una competencia de ascenso muy dura, brava, y existen diferencias entre los equipos con pretensiones y los que se armaron con el objetivo de lograr la permanencia”, acotó el central formado en Olimpo y que debutó en la Primera local con la casaca de Bella Vista.

“¿Como me fui de Liniers? Bien, rescindimos de común acuerdo y, en ese momento, el cuerpo técnico liderado por Nicolás Ballestero entendió la situación y me bancó con la determinación que yo había tomado. Me costó arrancar, pero lo hago por el bien de mi familia, de mi señora (Florencia Arriagada) y de nuestros hijos (Ciro y Mirko)”, indicó el defensor, que en la foto principal se encuentra firmando el contrato con el presidente del Soriano Enzo Morabitto.

“Quieras o no, acá la vida es muy distinta a la que llevaba en Bahía”, cerró, rodeado de paisajes envidiables, quien en nuestro medio también defendió los colores de Tiro y Sansiena.