La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 28 de octubre en Bahía Blanca.

Emmanuel Briane - La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 28 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo será frío y soleado, con viento leve del noroeste rotando al oeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Por la tarde el tiempo se presentará templado y soleado, con viento leve del sector sudeste. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, será fría con cielo despejado, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 7 grados.

