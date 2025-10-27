El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 28 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este martes 28 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.
Durante la mañana el tiempo será frío y soleado, con viento leve del noroeste rotando al oeste y buena visibilidad.
Por la tarde el tiempo se presentará templado y soleado, con viento leve del sector sudeste. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, será fría con cielo despejado, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 7 grados.