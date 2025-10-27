Bahía Blanca | Lunes, 27 de octubre

Fútbol.

Clausura liguista: chocan Olimpo-Sporting, clave por el descenso, y hay dos partidos de la B

El aurinegro y el rojinegro se miden en el Carminatti. Y en el Promocional, chocan Comercial-Tiro y La Armonía-Pacífico.

Con tres cotejos gravitantes, esta tarde continuará la 10ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

De la programación de hoy, sobresale el duelo que protagonizarán Olimpo y Sporting, en la máxima división.

Aurinegros y rojinegros se medirán en el Roberto Carminatti desde las 16.

Dirigirá Marcos Gómez.

Los dos elencos están peleando en la zona de abajo y este choque será vital.

La fecha se inició el viernes con el triunfo de Bella Vista ante San Francisco 3 a 0, como visitante, y empataron Liniers-Villa Mitre 2 a 2.

El martes, por último, completarán Huracán y Libertad en el Bruno Lentini. Jugarán a las 17, con arbitraje de Leopoldo Gorosito.

*Las tablas

--Clausura:  1) Huracán, 16 unidades; 2) Libertad, 15; 3) San Francisco, 14; 4) Liniers y Villa Mitre, 13; 5) Olimpo y Bella Vista, 11 y 8) Sporting, 9.

--La ​​acumulada:  1) Libertad y Bella Vista, 38 puntos; 2) Liniers, 35; 4) Huracán, 34; 5) Villa Mitre, 29; 6) San Francisco, 28, 7) Sporting, 26 y 8) Olimpo, 25.

Dos en la B

En el ascenso, hoy se jugarán dos encuentros.

Desde las 17, el líder Comercial recibirá a Tiro Federal.

Leonardo Villamil será el juez principal en el Puerto.

Por su parte, a las 16.30, La Armonía y Pacífico jugarán una nueva edición del clásico en el Hermanos Francani.

Pitará Brian Romero.

Mañana, completarán Sansinena y Pacífico de Cabildo en General Daniel Cerri.

El partido en el Luis Molina comenzará a las 17 y tendrá a Pablo Zaragoza como juez.

La fecha empezó el viernes con la agónica victoria de Rosario ante Dublin 1 a 0.

Posiciones en la "B"

--Clausura:  1) Comercial, 21 unidades; 2) La Armonía, 18; 3) Rosario, 17, 4) Tiro Federal, 16; 5) Pacífico C, 14; 6) Sansinena, 9; 7) Dublín, 5; 8) Pacífico BB, 2.

--La ​​acumulada:  1) La Armonía, 49 puntos; 2) Rosario, 47; 3) Comercial, 43; 4) Pacífico de Cabildo, 42; 5) Tiro, 32; 6) Sansinena, 24; 7) Dublín, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

En caso de que Comercial gane el Clausura, la mejor la de tabla general jugará la Promoción.

