Bahía Blanca | Lunes, 27 de octubre

8.3°

Bahía Blanca | Lunes, 27 de octubre

8.3°

Bahía Blanca | Lunes, 27 de octubre

8.3°
Básquetbol.

Argentino, el mejor del segundo tramo, recibe a Comercial en el inicio de los cuartos de final

La primera instancia de playoffs de Segunda se disputa al mejor de tres partidos.

Nicolás Antonelli y Mateo Giovino luchan por el balón. Foto: archivo-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Noticias Relacionadas

Argentino y Comercial inician esta noche los cuartos de final del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau, desde las 20.15, en el Ardubilio Severini.

Es el primer juego de la serie al mejor de tres, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Marjorie⁩ Stuardo y Juan Gabriel Jaramillo.

Este encuentro se desprende de las otras tres series, a pedido de Argentino y el horario, 45 minutos antes de lo habitual, por solicitud de la visita.

Franco Cardone y Gerónimo Rausch.

Los antecedentes entre ambos los encuentra igualados, por Comercial se impuso, 70-59, en cancha de Villa Mitre en el partido de la primera parte y en el juego más cercano en el tiempo, correspondiente al segundo tramo, Argentino ganó como local, en doble suplementario, 97-95 (74-74 y 82-82).

El celeste fue el mejor equipo de esta segunda parte, acumulando 13 victorias en 15 juegos, y llega a este encuentro con cinco triunfos consecutivos.

Bruno Rodríguez viene de anotar el doble del triunfo. Lo defiende Santiago Suanez.

Comercial, por su parte, en el segundo tramo ganó ocho y perdió siete partidos, venciendo en el play in (entre 7º y 8º) a Altense, 72 a 70.

El resto

El calendario -comprimido por cierto- obliga a no perder tiempo y aprovechar cada día. Y esto quedó reflejado el viernes, cuando se jugaron los primeros partidos del play in y, paralelamente se cerró la fase regular con los tres partidos pendientes.

A la vez, anoche recién se dibujó la llave completa de playoffs, con la victoria de Altense sobre Velocidad, 59 a 52, el último clasificado a cuartos.

Con las 16 posiciones resueltas, los ocho equipos que lucharán por el ascenso son 1º) Barrio Hospital, 2º) Argentino, 3º) El Nacional, 4º) Independiente, 5º) Sportivo, 6º) Ateneo, 7º) Comercial y 8º) Altense.

Las series 1º) Barrio Hospital-8º) Altense, 2º) Argentino-7º) Comercial, 3º) El Nacional-6º) Ateneo y 4º) Independiente-5º) Sportivo.

Barrio Hospital se adjudicó el primer tramo, por lo tanto en caso de repetir automáticamente ascenderá. Caso contrario habrá finales extras.

Una vez conocido el campeón, otros dos equipos tendrán posibilidades de ascender en los repechajes con el 11º y el 10º de Primera.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
El país.
El país.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE