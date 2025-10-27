Argentino, el mejor del segundo tramo, recibe a Comercial en el inicio de los cuartos de final

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Argentino y Comercial inician esta noche los cuartos de final del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau, desde las 20.15, en el Ardubilio Severini.

Es el primer juego de la serie al mejor de tres, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Marjorie⁩ Stuardo y Juan Gabriel Jaramillo.

Este encuentro se desprende de las otras tres series, a pedido de Argentino y el horario, 45 minutos antes de lo habitual, por solicitud de la visita.

Franco Cardone y Gerónimo Rausch.

Los antecedentes entre ambos los encuentra igualados, por Comercial se impuso, 70-59, en cancha de Villa Mitre en el partido de la primera parte y en el juego más cercano en el tiempo, correspondiente al segundo tramo, Argentino ganó como local, en doble suplementario, 97-95 (74-74 y 82-82).

El celeste fue el mejor equipo de esta segunda parte, acumulando 13 victorias en 15 juegos, y llega a este encuentro con cinco triunfos consecutivos.

Bruno Rodríguez viene de anotar el doble del triunfo. Lo defiende Santiago Suanez.

Comercial, por su parte, en el segundo tramo ganó ocho y perdió siete partidos, venciendo en el play in (entre 7º y 8º) a Altense, 72 a 70.

El resto

El calendario -comprimido por cierto- obliga a no perder tiempo y aprovechar cada día. Y esto quedó reflejado el viernes, cuando se jugaron los primeros partidos del play in y, paralelamente se cerró la fase regular con los tres partidos pendientes.

A la vez, anoche recién se dibujó la llave completa de playoffs, con la victoria de Altense sobre Velocidad, 59 a 52, el último clasificado a cuartos.

Con las 16 posiciones resueltas, los ocho equipos que lucharán por el ascenso son 1º) Barrio Hospital, 2º) Argentino, 3º) El Nacional, 4º) Independiente, 5º) Sportivo, 6º) Ateneo, 7º) Comercial y 8º) Altense.

Las series 1º) Barrio Hospital-8º) Altense, 2º) Argentino-7º) Comercial, 3º) El Nacional-6º) Ateneo y 4º) Independiente-5º) Sportivo.

Barrio Hospital se adjudicó el primer tramo, por lo tanto en caso de repetir automáticamente ascenderá. Caso contrario habrá finales extras.

Una vez conocido el campeón, otros dos equipos tendrán posibilidades de ascender en los repechajes con el 11º y el 10º de Primera.