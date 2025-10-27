Bahía Blanca | Lunes, 27 de octubre

8.3°

Básquetbol.

San Lorenzo-Pacífico y Pueyrredón-L.N. Alem completan lo que les falta de la novena fecha

Ambos partidos fueron suspendidos el último jueves.

Agustín Pena (SL), Mateo Boccatonda (Pa), Carlos Balmaceda (Pu) y Howard Wilkerson (LNA).

Se cierra esta noche la novena fecha correspondiente a la segunda parte del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, con lo que resta de San Lorenzo-Pacífico y Pueyrredón-Leandro N. Alem, los partidos que no pudieron completarse el último jueves a raíz de la humedad.

La fecha comenzó el miércoles con la victoria en el adelanto de Napostá ante Estudiantes, por 83 a 72 y continuó el jueves, con triunfos de Villa Mitre ante Bahiense del Norte,77 a 52; Estrella contra Olimpo, 79 a 78 y Liniers frente a 9 de Julio, por 78 a 76.

 

San Lorenzo 32, Pacífico 44

Un tiempo soportó el piso del Román Avecilla, momento en el que ambas partes coincidieron en dejar para hoy el complemento.

En los primeros 20 minutos, Pacífico le ganaba a San Loremzo, 44 a 32.

El local sufre para hoy la baja de Rodrigo Arce (viaje de estudios), sumado a las ausencias de Nahuel Diez y Mariano Blanche, mientras que Pacífico no registra cambios, .

San Lorenzo (32): M. Cenzual (2), A. Pena (3), L. Fernetich (9), N. Herbik (11), J. Coria (3), fi; J.P. Fuentes, R. Arce (1), S. Seewald y S. Calvo (3). DT: Sebastián Aleksoski.

Pacífico (44): B. Salvatori (2), F. Mattioli (2), V. Cortés (4), S. Loos (9), T. Sagarzazu (5), fi; M. Boccatonda (3), Genaro Pisani (4), I. Errazu (6), J.C. Redivo (9), Gino Pisani y M. Padilla. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: San Lorenzo, 18-16 y 32-44.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedan⁩ y Joel Schernenco⁩.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

 

Pueyrredón 20, L.N. Alem 13

Pueyrredón y Leandro N. Alem jugaban 8m12 cuando decidieron, en el Vicente Palermo, no continuar a raíz de la humedad.

Hasta el momento, se imponía el local, 20 a 13.

Hoy en el local van a probar Gregorio Gherardt (contractura) y Gonzalo Sagasti (con un golpe), mientras que sigue afuera Nicolás Renzi.

En la visita continúan sin jugar los lesionados Patricio Zapata y Antonio Iturrioz.

En tanto, en la terna arbitral ingresa Emanuel Sánchez en lugar de Sebastián Arcas.

Pueyrredón (20):  A. Pan, D. Carci (7), L. Lucchetti (5), G. Mallemaci (3) y C. Balmaceda (5). DT: Andrés Iannamico.

L.N. Alem (13): M. Zalguizuri (2), T. Gómez Lepez, S. D'Annunzio, I. Formiga (2), H. Wilkerson (3), fi; F. Mandolesi, F. Pallotti, V. Di Chiara (3), J. Wentland (3) y T. Scolari. DT: Franco Maceratesi.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

 

Lo que viene

La décima y penúltima fecha comenzará el miércoles, en principio, con el adelantado entre Bahiense del Norte y Estrella, continuando el jueves con Pacífico-Napostá, Olimpo-Pueyrredón, Liniers-Villa Mitre, L.N. Alem-San Lorenzo y 9 de Julio-Estudiantes.

 

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Villa Mitre, 26 puntos (9)

2º) Napostá, 25,5 (9,5)

3º) Olimpo, 24,5 (9,5)

4º) Bahiense, 23 (9)

5º) Pacífico, 22 (8) (*)

6°) Pueyrredón, 21,5 (8,5) (*)

7º) Estrella, 20,5 (7,5)

8º) Estudiantes, 20,5 (9,5)

9º) L.N. Alem, 19 (8) (*)

10º) Liniers, 18,5 (7,5)

11º) 9 de Julio, 18 (7)

12º) San Lorenzo, 16 (6) (*)

(*) Tienen un partido pendiente.

