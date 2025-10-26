Mauro Reyes y un festejado triunfo violeta: "Lo palpamos en cada lugar de Bahía que recorrimos"

Tardó en llegar el grueso de los militantes..., pero cuando lo hicieron se desató la euforia.

El búnker de La Libertad Avanza estalló cuando Las Fuerzas del Cielo llegaron cantando y arrojando bengalas. Todos acompañando a Mauro Reyes, presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, quien tomó la palabra aduciendo que reemplazaba a Oscar Liberman ya que había viajado a la sede de LLA en Buenos Aires.

Y, tras cartón, explotó el "Olé, olé, olé, olá...; Oscar, Oscar".

"Está con el presidente. No me pude comunicar todavía, pero este triunfo nos sorprendió a todos. Estoy hablando yo, pero el mérito es de Oscar y esta gente maravillosa que nos acompañó en todo momento. No tengo los datos precisos, pero creo que superamos lo de septiembre", dijo Mauro Reyes.

"Gracias totales por lo que han hecho en este día y vienen haciendo desde hace varios días con fiscalización, con los mensajes, por haber estado en todo los lugares de Bahía Blanca. A las Fuerzas del Cielo, a quienes laburaron pulmón con pulmón; y a nuestras familias. Muchas veces llegamos tarde, cansados, pero valió la pena", apuntó.

"¿Qué sigue el día de mañana? Después de este merecido festejo hay que redoblar esfuerzos, porque somos la única fuerza que presentó propuestas a nivel nacional, provincial y regional para la Argentina; y se van cumpliendo. Me dicen que ganamos en la Provincia y todos los días estábamos pensando en cómo achicábamos el margen de 8, 7 o 6 puntos... Y resulta que el 'Colorado' (por Santilli) se los llevó puestos. Y lo mismo pasó en Córdoba y muchas provincias más", aseguró.

"Quedó claro que la gente está bancando un proyecto. Se bajó la inflación, la pobreza, hay un futuro totalmente alentador, un proyecto de país con inversiones que llegan. Eso se lo han reconocido al presidente con esta elección. La gente, muchas veces, no habla o no responde las encuestas para no exponerse, pero ese voto silencioso dice mucho y se trasladó a las urnas", apuntó.

Por último puso como ejemplo a los ciudadanos de Bahía Blanca y su respuesta a la disconformidad.

"Me dicen que ganamos en casi todas las urnas, que fue arrollador. También en la región hubo respaldo, porque tenemos referentes muy valiosos. Bahía puso el voto de confianza porque necesita otro tipo de respuestas; eso es lo que recogimos de cada caminata, lo palpamos en cada lugar que recorrimos", manifestó.

Mariela Vitale, feliz

La diputada provincial electa de LLA, Mariela Vitale, señaló que recorrió varias escuelas y que la diferencia en los sufragios se estableció rápidamente.

"Había diferencia de más de 100 votos con la segunda fuerza, así que estamos felices. La gente de Bahía fue a votar, se expresó con autoridad, porque está convencida del cambio y de las ideas de La Libertad Avanza", apuntó.

"El triunfo en Monte Hermoso no era algo que estaba previsto, pero ya había pasado en 2023. Lo mismo en muchos distritos de la Sexta Sección Electoral, donde el peronismo parecía imbatible. Las ideas del presidente Milei, las de Oscar Liberman y de todos los disputados y senadores electos se van a imponer, vamos a trabajar juntos y unidos para devolver el apoyo recibido. Recorrimos la Sexta Sección y sabemos de las necesidades de cada lugar, que son parecidas. A eso apuntamos, a mejorar la vida de cada ciudadano de bien", aseguró.