Con un Llanos intratable, Bella Vista venció a San Francisco y salió de la mala: 3-0 en Villa Italia

Santi Llano se busca el escudo para celebrar el 2 a 0 que liquidaba la tarde en Villa Italia. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Con un buena labor colectiva y una destacada actuación individual de Santiago Llanos, Bella Vista venció esta tarde a San Francisco y volvió al triunfo en el Torneo Clausura de la Liga del Sur.

El albiverde se impuso por 3 a 0 en Villa Italia, sumó tres punto clave y cortó una mala racha de cuatro caídas en fila (tres por el torneo local y una por el Regional).

Con dos goles de la figura de la cancha y otro de Matías Mayer (luego expulsado), la Loma completó una trabajada victoria de visitante para salir del fondo de la tabla.

Ferranti lucha con Rodrigo Gómez.

Hiess y Agudiak la buscan en las alturas.

Si bien el abultado número final pareciera reflejar un triunfo con cierta holgura, lo cierto es que el equipo de la dupla Ribes-Romero lo fue ganando de a poco y también adaptándose a los distintos panoramas que le planteó la tarde.

En una cancha que lució esplendida pese a la lluvia de ayer, todo estaba dado para que los dos equipos explotaran al máximo el juego que pregonan, con pelota al piso y asociaciones.

No obstante, el dueño de casa se mostró impreciso desde el arranque y para eso mucho tuvo que ver el trabajo de Bella Vista, que lo presionó en la salida, no lo dejó jugar cómodo en corto y también lo contuvo cuando su rival intentó jugar en largo.

Tomás Onorio sufre la falta de Lucas Martínez.

Juan Romero (SF) y Sacomani (BV) juegan la dividida.

Con Llanos y Lucas Martínez arrancando la presión arriba, Sacomani siendo el nexo entre ellos y los volantes y doblegando esfuerzos cuando la pelota caía en las bandas, el albiverde obligó al Santo a jugar incómodo y equivocado y así empezó a generar las primeras chances de riesgo.

A eso, además, le sumó un par de jugadas en corto para crecer en confianza, un tiro libre que buscaba ángulo de Rodrigo Gómez (gran atajada de Arias) y todo desencadenó en el primer gol de la tarde.

Tras una segunda jugada luego de un córner, el 10 de Bella Vista volvió a frotar la zurda y se la puso como con un guante en la cabeza de Llanos en el segundo palo. Centu ganó en las alturas y puso el 1 a 0 a los 23 minutos.

Con Arias vencido, Lucas Martínez sale a celebrar el 1 a 0 de Llanos.

Todos celebran el 1a 0 de Bella Vista.

A partir de ahí, la visita siguió justificando la ventaja con un Llanos intratable y que hizo de todo (presionó, encaró, aguantó de espaldas, descargó y hasta se peleó con los defensores) y un equipo ordenado que además se encargó que nunca su rival encuentre la forma de poner a sus delanteros de frente al arco, evitando así que le generen riesgo.

Tras el 1 a 0, Gómez, Sacomani y Llanos tuvieron la chance de ampliar el marcador, pero fallaron en la putada final o se encontraron con buenas reacciones de Arias. A la vez que el Sanfran no encontraba argumentos futbolísticos para salir de la mala tarde e inquietar a Francisco Martínez.

A eso, además, en el comienzo del segundo tiempo le sumó otra mala noticia, ya que Nahuel Bardella vio la roja (segunda amarilla) tras una infracción a Vógel y puso las cosas más cuesta arriba para el dueño de casa, que de ganar hoy quedaba puntero, al menos hasta al martes.

A las duchas. Nahuel Bardella se retira expulsado al vestuario.

Sacomani y Castellano luchan ante la atenta mirada de Perretti.

No obstante lo cual, fue en desventaja numérica cuando se vio lo mejor del dueño de casa, que con el orgullo herido y un buen rato de Diego Romero, lo fue a buscar e hizo retroceder a La Loma, que empezó a aguantar unos metros más atrás apostando a alguna contra comandada por el picante Llanos.

Así las cosas, San Francisco hizo trabajar a Francisco Martínez con un remate bueno y lejano de Vega y luego (ya 10 contra 10 por la expulsión de Pereyra por agresión a Vila), Leguiza dejó un cabezazo en el techo del arco.

Pasado ese rato y ya con el cansancio que empezó a jugar su parte en local, que de a poco fue perdiendo el orden y las formas, llegaron las estocadas finales de Bella Vista.

Zurdazo, travesaño y gol para el doblete de Llanos.

Llanos se cuelga de Luro para celebra, mientras se suma Gómez.

Canillera especial para la dedicatoria del "Centu"

Primero lo liquidó Llanos, poniéndole el moño a una buena contra y asistencia de Sacomani a los 85 y luego, ya en tiempo de descuento, llegó el 3 a 0 de Mayer luego de una mala salida del Celeste y un buena asistencia Sturmann.

Sobre el final, Bella Vista terminó cerrando con goleada una trabajada y merecida victoria, para volver a festejar después de un tiempo y salir del fondo de la tabla.

*La síntesis

San Francisco (0)



Arias 6



Ferranti 5

Leguiza 5

A. Fuentes 5



T. Onorio (c) 5

Gandolfo 5

Castellano 4

J. García 4

Bardella 4



Vega 5

Agudiak 4



DT. E. Dambolena



Bella Vista (3)



F. Martínez 6



Hiess 5

P. Mungo m 6

S. Villalba 6

Reule 5



Rosales 5

Vógel 6

R. Gómez 7



Sacomani 6



Llanos 9

L. Martínez 5



DT. J. Ribes y J. Romero.



PT. Gol de Llanos (BV), a los 23m.

ST. Goles de Llanos (BV), a los 40m., y Mayer (BV), a los 89m. Fueron expulsados Bardella (SF), a los 6m., G. Pereyra (BV), a los 22m, y Mayer (BV), a los 48m.



Cambios. 50m. D. Romero por J. García, 65m. J. Romero por Fuentes, 70m. Soto Torres y Vila por D. Romero y Castellano, en San Francisco; 65m. Mayer por L. Martínez, 74m. G. Pereyra por Reule y 85m. Sturmann y Esparza por Sacomani y Llanos, en Bella Vista.

Amonestados. J. García (22m.), Gandolfo (40m.), Ferranti (57m.), D. Romero (77m.) y Vila (95m.), en San Francisco; Llanos (44m.), S. Villalba (59m.), F. Martínez (66m.), R. Gómez (8m.) y Vógel (94m.), en Bella Vista.



Árbitro. Mariano Perretti (5).



Cancha. San Francisco (excelente).