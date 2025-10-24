Qué dijo Di María sobre el triunfo de Central y la ansiada clasificación a la Copa Libertadores

Ángel Di María, otra vez figura. El delantero de Rosario Central y jugador más descollante sin dudas del fútbol argentino volvió a ser clave para darle el triunfo a su equipo en el partido reducido contra Sarmiento, ya que había que disputar los segundos 45 minutos que se suspendieron por lluvia hace casi dos meses.

Fue 1-0 y con un tanto agónico suyo de penal, instancia desde la que es infalible. Después de la victoria manifestó que "estoy contento porque es difícil jugar solo 45 minutos, entrar con el chip de meterle con todo de una, sobre todo ahora que uno está mas grade... pero estamos contentos, nos repusimos de todo y pudimos ganar. El calor se sintió bastante, pero es igual para todos".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para el Canalla fue además la posibilidad de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores de 2026, algo que llenó de alegría al Fideo. "La vuelta era un poco eso, tener posibilidad de jugar la Libertadores. Es gracias a los chicos que dejaron la vida por la camiseta el trimestre pasado y sumaron muchos puntos. Estoy muy contento, muy feliz, lo sigo disfrutando".

En cuanto a la ilusión de también ganar el máximo certamen continental expresó que "falta para la Copa, aunque ya estamos adentro. El objetivo de hoy era ese y lo logramos. También es importante estar arriba en el grupo nuestro del Torneo Clausura y hay que seguir así".

Después se refirió a su rol de líder indiscutido y reconoció que "los pibes te escuchan, intento en los entrenamientos ayudarlos lo que más puedo y me lo agradecen adentro de la cancha".

"Me siento un pibe con ellos, ellos me hacen sentir así, soy uno más desde el día en que llegué. Es difícil después de estar tanto tiempo afuera, pero desde el primer día me hicieron sentir bien", concluyó.

Di María suma 6 goles en el certamen a lo largo de 14 presentaciones en las que siempre fue titular.