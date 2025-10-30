Se postergó la charla “Fórmula 1: ingeniería y pasión”

Rinland es nacido en la ciudad y está radicado en Europa

Por razones personales del disertante se reprogramará la charla “Fórmula 1: ingeniería y pasión” que el reconocido ingeniero Sergio Rinland, graduado de esta casa y con participación en proyectos de diseño de F1, F2 y otras categorías desde hace más de 40 años, iba a dar el jueves 30 en el salón de actos de Alem 1253.

La nueva fecha será informada en cuanto se coordine con Rinland, quien sufrió recientemente un accidente transitando en bicicleta y se encuentra en tratamiento médico. El especialista envió sus disculpas y sus saludos a todos los organizadores e interesados, expresando que ni bien su recuperación se lo permita se concretará la actividad.