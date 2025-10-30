Bahía Blanca | Jueves, 30 de octubre

Se postergó la charla “Fórmula 1: ingeniería y pasión”

Sergio Rinland, ingeniero mecánico graduado de la UNS con más de cuatro décadas de participación en diversos proyectos de la Fórmula 1 y otras categorías dará la charla a fines de noviembre.

Por razones personales del disertante se reprogramará la charla “Fórmula 1: ingeniería y pasión” que el reconocido ingeniero Sergio Rinland, graduado de esta casa y con participación en proyectos de diseño de F1, F2 y otras categorías desde hace más de 40 años, iba a dar el jueves 30 en el salón de actos de Alem 1253.

La nueva fecha será informada en cuanto se coordine con Rinland, quien sufrió recientemente un accidente transitando en bicicleta y se encuentra en tratamiento médico. El especialista envió sus disculpas y sus saludos a todos los organizadores e interesados, expresando que ni bien su recuperación se lo permita se concretará la actividad.

