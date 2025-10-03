Segunda: Barrio Hospital apeló a la experiencia y Sportivo Bahiense subió al 3º

Herman Banegas la abre hacia el perímetro, tal vez para un triple de Luciano Fortelli. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva

La victoria de Sportivo Bahiense ante Independiente (90-76) y la caída de Ateneo frente a Espora (80-65), fueron los finales que rompieron la lógica en materia de resultados para los de arriba, al disputarse la fecha 11 del segundo tramo del torneo de básquetbol de ascenso, César "Tito" Loustau.

Estos marcadores hicieron que se comprima un poco más la parte superior de la tabla, donde Barrio Hospital mantuvo su dominio y liderazgo al superar en uno de los encuentros destacados a Bahía Basket por 102-91.

Además, con el punto de hoy Sportivo trepó al tercer lugar en las posiciones.

Barrio Hospital 102, Bahía Basket 91

El líder Barrio Hospital superó un partido difícil como local frente a Bahía Basket, al que venció 102-91 para extender su racha ganadora a 7 encuentros.

El líder del certamen tuvo un comienzo efectivo y en los primeros cinco minutos se alejó 15-5, máxima alcanzada con dos libres de Marcos Fernández. Pero la visita despertó y a 42s para el final del primer parcial, pasó al frente con triple anotado por Emanuel Kloster (25-24).

Bahía logró sostener el envió en el segundo y con buenos instantes finales de Kloster y Tomás Campaña, cerró arriba en el entretiempo. Ya en el tercero el partido entró en una paridad tal, que registraron 7 empates a lo largo de esos 10 minutos, alternándose también el dominio.

Ya en el último, tras unos primeros minutos también parejos, Barrio Hospital se alejó definitivamente con bombazos de Lucho Fortelli y puntos de Herman Banegas en zona interior.

Barrio Hospital (102): L. Fortelli (27), E. Benedetti (18), T. Bussetti (14), J.L. Martínez (23), M. Fernández (5), fi; H. Banegas (7), S. Branciforte (5) y T. Galant (3). DT: Claudio Queti.

Bahía Basket (91): F. Salce (6), E. Kloster (32), M. Morando (27), T. Campaña (4), J.B. Kiessling (5), fi; J.C. Mambretti (7), A. Passeggi (2), S. Ponzoni (8) y E. Jaime. DT: Tomás Fernández.

Cuartos: Barrio Hospital, 27-25; 48-50 y 76-74.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Joel Schernenco y Ezequiel Weinbender⁩.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Sportivo 90, Independiente 76

Sportivo Bahiense sigue en alza y esta noche bajó a Independiente, uno de arriba, al que superó por 90 a 76 como local.

Cuarta en fila para el equipo dirigido por Miguel Loffredo, que tuvo una noche efectiva en lanzamientos de cancha con 59% en dobles y 38% en triples.

Gran partido para Gonzalo Martínez, quien desde el banco aportó 20 puntos (5-12 en triples) y fue el más valioso.

Tercera derrota en fila para el Viola.

Sportivo (90): R. Blanco (7), G. Stach (14), A. Barbero (16), M. Ayala Torales (9), M. Pristupa (3), fi; F. Galassi (3), G. Martínez (20), F. Abenel, F. Escobar (16), E. Miguel (2), T. Boubeé y M. Rosso. DT: Miguel Loffredo.

Independiente (76): M. Schmir (1), M. Zonza (11), J.I. De Pástena (5), A. Astradas (5), A. Ríos (24), fi; B. Jiménez, F. Bonino (1), F. Slonimsqui (7), V. Gemetro (9), R. Catalá (10), M. Varela (3) y D. Pavón. DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Sportivo, 18-12; 45-30 y 72-52.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Agustín Matías y⁩ Sam Inglera.⁩

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Ateneo 56, Espora 80

Gran noche de Julián Ripoll, con 29 puntos, para guiar a Espora a una victoria contundente frente a Ateneo por 80-56 como visitante.

El ganador es uno de los vanguardistas del certamen, que está realizando una gran segunda parte con 9 victorias en 11 juegos.

Ateneo (56): M. Leiva (2), J. Ripoll (29), F. Percello (10), N. Bejarano, D. Ezcurra (6), fi; L. Gómez (4), N. Ilaqua, H. Martínez, M. Casco e I. Costa. DT: Alexis Amarfil.

Espora (80): A. Lera (17), A. Durand (1), B. Sacomani (20), E. Zandonadi (8), M. Achor (7), fi; N. Themthan (3), M. Pérez (14), B. Kumorkiewicz y A. Miguez. DT: Mauro Sacomani.

Cuartos: Ateneo, 16-20; 31-41 y 46-66.

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo, Lucas Andrés⁩ y Yamila Nicoletta.⁩

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Argentino 94, Altense 84

Argentino sumó otra victoria más a su gran segunda parte del año (9 ganados en 11 jugados) al imponerse a Altense por 94-84 de local.

Gernónimo Rausch con 27 puntos (15-22 en libres) fue el mejor del dueño de casa, en una noche en la que se tiró bastante de 3 puntos (12-30 para el local).

Argentino (94): G. Parrotta, F. Malmesi (2), A. Puentes (6), F. Mariezcurrena (17), G. Rausch (27), fi; M. Giovino (16), J. Gonzalía (12), B. Ugolini (6), S. Suanez (8). DT: Andrés Del Sol.

Altense (84): M. Ortega (5), J.M. Bicondoa (11), B. Baier (20), B. D'Amico (5), N. Zanabria (8), fi; L. Jaimes (5), D. Agalupe (8), E. Pordomingo (6), N. Altamirano (14) y M. Simoncini (2). DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Argentino, 24-18; 46-40 y 61-60.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Joaquín Irrazábal y Fabrizio Rey⁩.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Comercial 76, Pellegrini 63

Luego de dos derrotas Comercial pudo reencontrarse con el éxito, que llegó como local ante Pellegrini por 76-63.

Con Bruno Rodríguez (16 tantos y 11 rebotes) y Franco Cardone (6 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) como jugadores más valiosos, el equipo portuario logró seguir creciendo.

Comercial (76): G. Barcala (4), L. Orellano (7), M. Maina (14), B. Rodríguez (16), G. Lan (4), fi; F. Cardone (6), M. Álvarez (5), M. Godoy (9) y N. Antonelli (12). DT: Gustavo Candia.

Pellegrini (63): J.I. Castro (19), S. Frayssinet (7), F. Grégori (6), J. Pérez (8), J.M. Coronel (13), fi; L. Álvarez (7), A. Álvarez (3), B. Frayssinet. DT: Máximo De la Cuadra.

Cuartos: Comercial, 12-17; 43-31 y 56-49.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Ariel Di Marco⁩ y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

El Nacional 78, Los Andes 65

El Nacional superó a Los Andes por 78 a 65 como local y sigue prendido arriba.

Tuvo un arranque de partido clave para dominar en adelante gracias a aquella buena diferencia. Que fue de 14-4 en los primeros 5m y se extendió en el arranque del segundo parcial a un 23-9 con triple convertido por Santiago Ferrari. Si bien reaccionó "Losa" y se puso en partido (descontó a 28-25), el Celeste dominó hasta el final (hizo 23-46 en triples, con 7-13 de Manuel Echarri).

El Nacional (78): J. Margiotta (3), F. Dulsan (5), N. Dulsan (16), M. Echarri (15), L. Ruiz (10), fi; J.C. Dauphin (5), M. Cruglak (2), V. Moretti (2), S. Hamze (4), A. Arias (8), B. Aceituno (5) y S. Ferrari (3). DT: Ramiro Riviere.

Los Andes (65): F. Líbero (9), F. Asensi, M. Gómez (14), M. Véliz (9), J. Danzey (13), fi; T. Berthe (6), T. Carvalhosa (5), F. Godeas (2), T. Oporto (3) y M. Berger (4). DT: Enrique Moreno.

Cuartos: El Nacional, 23-9; 35-30 y 53-46.

Árbitros: Mariano Enrique, Mauro Guallan y Joaquín Binsou⁩.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Velocidad 101, Whitense 68

Luego de una dura derrota en la fecha pasada, Velocidad retomó este viernes la senda ganadora con éxito contundente ante Whitense por 101-68 de local.

El azulgrana contó con dos pilares ofensivos excluyentes: Agustín Icasto (35 puntos) y Sebastián Dutari (22), en una noche de buenos porcentajes colectivos.

Velocidad (101): S. Dutari (22), M. Montes (3), P. Pérez Pavón (17), G. Berdini (11), A. Icasto (35), fi; F. Berdini (4), V. Périga (3), A. Calderone (4), S. Abenel, J. Barco, Th. Ascheri (2) y T. Gelabert. DT: Alan Rava.

Whitense (68): J.C. Iturbide (21), F. Cruz (10), M. Ruarte (4), T. Márquez (3), F. Mastrandea (13), fi; M. Herbalejo (4), F. Hermosilla (10), L. Hermosilla, J. Burgos, L. Abraham, T. Iturriaga y T. Márquez. DT: Santiago Piñeiro.

Cuartos: Velocidad, 26-24; 48-34 y 75-53.

Árbitros: Horacio Sedán, Leonardo Bressan⁩ y Marcelo Bressan.⁩

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Barracas 60, La Falda 70

La Falda cortó la racha negativa y volvió al éxito luego de cuatro fechas, al superar a Barracas por 70-60 de visitante.

Tuvo en Benjamín Minucci a su figura, con 26 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias. También se destacó Pedro Palacio (14).

Fue clave el tercer cuarto, cuando la visita impuso un quiebre. De caer 31-25 en el cierre del 2C, pasó a ganar 38-33 en el lapso siguiente.

Barracas (60): R. Eliosoff (13), M. Capurso (2), D. Albisu (9), L. Durán (18), F. Perrín (4), fi; A. Ciamprone (2), I. Ríos Speerli, J.C. Martínez (6), J. Cruz, J.J. Román (2), B. Ruiz (4) y S. Segal. DT: Albano Schneider.

La Falda (70): P. Palacio (14), V. Kleja (15), B. Minnucci (26), G. Fernández (5), M. Cuchetti (2), fi; P. Amigo (4), T. Pérez, F. Riccio y E. Frisón (4). DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: Barracas, 16-15; 33-27 y 53-46.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Alberto Arlenghi y Francisco⁩ Irrazábal.⁩

Cancha: El Bosque (Barracas).

El domingo

El próximo domingo completarán Espora-Comercial el partido pendiente de la sexta fecha.

Martes

La duodécima fecha se disputará el martes, con Altense-Barrio Hospital, Bahía Basket-Sportivo, Espora-Velocidad, Los Andes-Comercial, Pellegrini-Argentino, Independiente-Barracas, La Falda-Ateneo y Whitense-El Nacional.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 34,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 33 (14)

3º) Sportivo, 32,5 (13,5)

4º) Independiente, 32 (13)

4º) Ateneo, 32 (13)

4º) Argentino, 32 (12)

7º) Altense, 27,5 (10,5) (*)

8º) Velocidad, 27 (11)

9º) Comercial, 26,5 (12,5) (**)

10º) Bahía Basket, 25 (10) (*)

11º) Espora, 24 (11) (*)

12º) La Falda, 23 (10)

13º) Pellegrini, 22,5 (9,5) (*)

14º) Whitense, 22 (9)

15º) Los Andes, 21 (8)

16º) Barracas, 19,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.

(**) Tiene dos partidos menos.