Regional Pampeano: Argentino visita a Los 50 (Tandil) en el inicio de la Reválida

Argentino y Los 50 vuelven a enfrentarse tras poco más de un año. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

Tres partidos a todo o nada. Así se jugará, tan breve y decisiva, la Reválida A-B correspondiente a la temporada 2025 del Regional Pampeano de rugby.

Se trata de la etapa en la que los últimos dos del TRP A y los mejores dos del TRP B se enfrentarán a una rueda en busca de dos plazas en la división principal para el año que viene. Los clubes serán quienes ganen los cupos para sus uniones, pero deberán ganarse el derecho el año próximo en sus respectivas competencias locales.

Por la URS participará Argentino (campeón del TRP B de este año). Además jugarán Comercial de Mar del Plata (2º del TRP B), Biguá de Mar del Plata (7º del TRP A) y Los 50 de Tandil (8º del TRP A).

Este sábado el Chancho jugará la primera de esas tres finales ante Los 50, como visitante (15.45). Se trata de un rival al que enfrentará por primera vez en la temporada y contra el que jugó por última vez el 21 de septiembre del año pasado, cuando por la misma instancia ganó como local 26-18. Jornada en la que se produjo el regreso al club bahiense del hooker Bruno Mercanti y en en el que resultó decisivo el aporte de Juan Ferrino Cantarelli (16 puntos a los palos).

En 2024 la Reválida llevó el nombre de "Reclasificatorio A-B" y contó con un total de 8 equipos, incluyendo a Sociedad Sportiva que la jugó por primera vez. El Azul no pudo clasificar entre los cinco primeros y se quedó sin TRP A.

Por eso hoy el objetivo aparece renovado para un Argentino que llega a esta instancia con mucha confianza tras ganar invicto el TRP B, con triunfos ante Pueyrredón (28-10 de local), Comercial (34-26), Unión del Sur (57-30 de visitante), Santa Rosa RC (35-15 de local) y Los Miuras (28-10 afuera).

Luego del duelo de hoy en Tandil para el representante bahiense la Reválida A-B continuará con partidos ante Comercial de visitante el 1 de noviembre y por último ante Biguá de local una semana después.

Los titulares anunciados para hoy son Facundo Aristimuño, Francisco Ramírez, Pablo Cerljenko; Lautaro Ramos y Lautaro Catani; Francisco Gortari, Nicolás Marengo, Francisco Arnaldo (capitán); Pedro Selvarolo y Ramiro Correa; Tomás Moro, Guido Marconi, Alejo Marconi, Manuel Saldaño; Martín Olivero. Entrenador, Martín Marzullo.

Como recambios fueron confirmados Nicolá Ruiz, Manuel Otero, Cristian Villarreal, Martiniano Barselini, Emiliano Barrera, Matías d'Empaire, Manuel Molina y Juan Ferrino Cantarelli.

El otro partido de la Reválida lo animarán Biguá-Comercial.

Por otra parte hoy también arranca la Reválida B-C con tres participantes que buscarán una plaza en el TRP B 2026. Entre ellos Santa Rosa RC, que accedió a esta instancia por haber clasificado 6º y último del TRP B.

Recordamos que originalmente estaba prevista la inclusión del 4º del Oficial URS (Universitario) siempre que Santa Rosa RC no terminara 6º en el TRP B.

Santa Rosa RC recibirá esta tarde a Uncas (Tandil) a las 15.45 con arbitraje de Esteban Szelagowski (Sur). Libre, Pico RC.

Esta Reválida continuará con Santa Rosa RC-Pico RC el próximo 1 de noviembre y culminará con Pico RC-Uncas el sábado 8.

Preparando la "semi"

Luego de culminar el sábado pasado la fase clasificatoria los semifinalistas del Regional Pampeano A tendrán fecha libre este fin de semana. Los cruces se jugará el próximo sábado 1 de noviembre.

En una de las llaves Sociedad Sportiva (2º) recibirá a Sporting (3º), mientras que Mar del Plata Club (1º) tendrá ventaja de cancha ante Universitario de Mar del Plata (4º).

Select 12 en Trelew

Concluye este sábado el Select 12 Sur que se lleva a cabo en Trelew y donde los seleccionados participantes buscan clasificar a la final contra Paraguay, ganador del Select 12 Norte. Esa definición otorgará el ascenso al nivel intermedio del campeonato Argentino juvenil.

El seleccionado M17 de la Unión de Rugby del Sur jugará hoy ante Tierra del Fuego (10.30) y frente a Chubut en último turno (16.50). El equipo dirigido por Sebastián Barrera necesita sumar la mayor cantidad de puntos de partido posible y esperar derrotas de Austral y Chubut, para terminar en el 1º lugar.

Este es el programa completo en las instalaciones del club Trelew RC: Lagos del Sur-Austral (9.40), Sur-Tierra del Fuego (10.30), Chubut-Austral (12.30), Lagos del Sur-Tierra del Fuego (16) y Chubut-Sur (16.50). Todos los partidos son transmitidos vía streaming a través del Canal 12 Chubut en Youtube.