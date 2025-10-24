Detuvieron a un hombre por posesión de arma de fuego

Un hombre fue detenido por posesión de arma de fuego y municiones. Franco Darío Storm, de 26 años, fue aprehendido en Bigio y Pacífico.

Ocurrió mientras personal de la comisaría Quinta realizaba recorridas preventivas por el sector.

Tenía en su poder un revólver calibre 22 largo con cinco cartuchos.

Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 15, del Departamento Judicial Bahía Blanca.