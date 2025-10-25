Villa Mitre y Deportivo Viedma juegan en la capital riongrina
Segundo partido entre ambos, preparándose para la Liga Argentina.
Villa Mitre visita a Deportivo Viedma, desde las 20.30, en el Ángel Cayetano Arias de la capital rionegrina, arbitraje de Sebastián Arcas y Franco Rondou.
Será el segundo enfrentamiento entre ambos, que ya se midieron el último martes en el José Martínez, con triunfo tricolor, por 87 a 66.
Al igual que en el primer juego, Luciano Tambucci continúa afuera, recuperándose de una lesión.
Más allá del resultado que demostró el buen rendimiento del equipo que orienta Sebastián Ginóbili, son encuentros para evaluar lo que se viene entrenando, de cara al debut, el domingo 9 de noviembre ante Deportivo Norte, de Armstrong.
Para Villa Mitre es el cuarto encuentro en esta pretemporada, tras enfrentar en Mar del Plata a Quilmes y Unión.
El plantel bahiense
Nº4 Ignacio Alem
Nº5 Fabián Sahdi
Nº6 Nicolás Guerrero
Nº7 Manuel Iglesias
Nº8 Emilio Giménez
Nº9 Alejo Blanco
Nº10 Federico Harina
Nº11 Julián Lorca
Nº12 Franco Pennacchiotti
Nº13 Sebastián Basualdo
Nº14 Joaquín Jasen
Nº15 Lionel Gómez Lepez
DT: Sebastián Ginóbili