Villa Mitre y Deportivo Viedma juegan en la capital riongrina

Ignacio Alem volverá a estar presente ante Viedma. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Villa Mitre visita a Deportivo Viedma, desde las 20.30, en el Ángel Cayetano Arias de la capital rionegrina, arbitraje de Sebastián Arcas y Franco Rondou.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos, que ya se midieron el último martes en el José Martínez, con triunfo tricolor, por 87 a 66.

Al igual que en el primer juego, Luciano Tambucci continúa afuera, recuperándose de una lesión.

Más allá del resultado que demostró el buen rendimiento del equipo que orienta Sebastián Ginóbili, son encuentros para evaluar lo que se viene entrenando, de cara al debut, el domingo 9 de noviembre ante Deportivo Norte, de Armstrong.

Para Villa Mitre es el cuarto encuentro en esta pretemporada, tras enfrentar en Mar del Plata a Quilmes y Unión.

El plantel bahiense

Nº4 Ignacio Alem

Nº5 Fabián Sahdi

Nº6 Nicolás Guerrero

Nº7 Manuel Iglesias

Nº8 Emilio Giménez

Nº9 Alejo Blanco

Nº10 Federico Harina

Nº11 Julián Lorca

Nº12 Franco Pennacchiotti

Nº13 Sebastián Basualdo

Nº14 Joaquín Jasen

Nº15 Lionel Gómez Lepez

DT: Sebastián Ginóbili