Campeonato Argentino: el Sub 19 de Bahía buscará volverse de Mendoza con una alegría

El seleccionado Sub 19 femenino de la Asociación Bahiense de Hockey cierra hoy su participación en el Campeonato Argentino que se desarrolla en Mendoza bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

El combinado juvenil se medirá hoy ante Mar del Plata, desde las 10.50, por el séptimo puesto tras caer ayer ante Tandil y no poder asegurar la plaza en la elite nacional de cara al 2026.

En la víspera, Bahía perdió ante las tandilenses por 3 a 2 y no pudo meterse en la final por la quinta colocación por lo que el próximo año jugará el Argentino "B".

Los goles del Naranja los hicieron Lucía Alejo y Victoria Walter, a los 6 y 26 minutos respectivamente.

Previo a este juego, el equipo dirigido por Hernán Hancen había sido tercero en su grupo tras empatar ante Uruguay (4 a 4) y caer ante Mendoza (4 a 2) y Buenos Aires (4 a 1).

*La delegación de Bahía en Mendoza

-Jugadoras: Delfina Pascualini, Malena Sosa, Pilar Aimaretti, Morena Cervatto, Abril Acuña, Florencia Carrascosa, Delfina Montesi, Josefina Sauer, Valentina Tapia, Delfina Esandi, Milena Presti, Sofía Presti, Julieta Alende, Morena Andrade, Lucía Alejo, Sabrina Martínez, Mía Torres, Victoria Walter, Bianca Sardi y Manuela Zabala.

-Entrenador: Hernán Hancen.

-Ayudante: Bautista Ríos.

-Preparador físico: Facundo Díaz.

-Video asistente: Ignacio Araujo.

-Jefe de equipo: Tobías Salvatori.

-Prensa: Mayra Gómez.