Macri se mostró con los candidatos del PRO y reforzó su llamado a votar la alianza con Milei

A cuatro días de las elecciones legislativas, el expresidente reapareció junto a Diego Santilli y otros postulantes de su partido.

En la imagen buscó reforzar la unidad de la coalición oficialista de cara a los comicios del domingo

Mauricio Macri redobló su apoyo a los candidatos del PRO que integran la lista de la alianza bonaerense con La Libertad Avanza (LLA). El expresidente se fotografió con Diego Santilli y otros aspirantes a diputados nacionales, en una imagen que buscó reforzar la unidad de la coalición oficialista de cara a los comicios del domingo.

En la foto, difundida desde sus redes, Macri aparece junto a Santilli —primero en la nómina bonaerense—, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba. Luego se publicó otra imagen en la que se sumaron los candidatos por la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Fernando De Andreis y Antonela Giampieri.

"Los candidatos tienen todo mi apoyo. El domingo en Capital y Provincia votamos la lista LLA+PRO!", escribió el exmandatario.

La foto no incluyó a Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad y cabeza de lista para el Senado por la ciudad de Buenos Aires. Sí hubo agradecimientos de los postulantes: "¡Hay equipo! El 26/10 decidimos si seguimos avanzando o volvemos atrás", publicó Giampieri.

El respaldo de Macri llega tras una seguidilla de gestos hacia sus dirigentes de confianza. En los últimos días elogió a De Andreis, al que definió como "idóneo y leal", y a Juan Martín, candidato en Río Negro.

Sin embargo, la nueva postal también fue interpretada como una señal de distancia política hacia el partido de Javier y Karina Milei, con quienes el expresidente reclamó "diálogo con humildad" para avanzar con el Presupuesto 2026.

En paralelo, el PRO difundió un comunicado que apeló a los valores de "trabajo, respeto y libertad" y lanzó una campaña contra el llamado "voto inútil", en línea con los mensajes de De Andreis y el ministro de Economía, Luis Caputo.

"La fragmentación del electorado regala el triunfo a la fuerza opuesta", advirtió el exsecretario general de la Presidencia.

Casi en simultáneo con la difusión de la foto de Macri, La Libertad Avanza estrenó un nuevo spot con el lema: "El futuro puede ser distinto al pasado. Depende de vos. Este domingo andá a votar. La Libertad Avanza o Argentina retrocede". (NA)

