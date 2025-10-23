Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

El país.

Mariano Cúneo Libarona deja el Ministerio de Justicia: será después de las elecciones

El funcionario dejará su cargo luego de los comicios del domingo, aunque desde su entorno anticiparon su renuncia.
 

El ministro de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona, dejará el cargo al frente del Ministerio de Seguridad el próximo lunes, luego de que La Libertad Avanza (LLA) se mida el próximo domingo contra Fuerza Patria por la composición del Congreso Nacional. 

"El lunes se va. Ahora empezó su propio relato", confirmó una importante fuente oficial a la agencia Noticias Argentinas.

De esta forma, la salida de Cúneo se suma a la del hasta entonces canciller Gerardo Werthein, quien envió su renuncia con fecha del lunes 27 de octubre. 

Noticia en desarrollo

