Se inscribe para un curso gratuito de robótica

Para quienes pretenden dar tus primeros pasos en el mundo de la robótica, aprender cómo se combinan la tecnología, la programación y la creatividad para crear proyectos que se mueven, piensan y actúan, se ofrecerá un curso gratuito.

Está dirigido a jóvenes que se encuentren cursando el último o anteúltimo año del nivel secundario, o a los egresados recientemente.

La actividad comenzará el martes venidero, a las 18, en la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 1, Pasaje Gutiérrez sin número (consultas: [email protected]).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las inscripciones se realizan mediante el siguiente link: https://forms.gle/MFQfiq7emVcmEQUJ6

El curso forma parte del programa “Centros Locales de Innovación y Cultura (CLIC)” del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, junto al Municipio de Coronel Rosales y la Universidad Tecnológica Nacional–Facultad Regional Bahía Blanca.

