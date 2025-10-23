Bahía Blanca | Viernes, 24 de octubre

Punta Alta.

Se inscribe para un curso gratuito de robótica

La actividad para los más jóvenes será en el edificio de EEST Nº 1, en Pasaje Gutiérrez sin número.

Imagen ilustrativa

Para quienes pretenden dar tus primeros pasos en el mundo de la robótica, aprender cómo se combinan la tecnología, la programación y la creatividad para crear proyectos que se mueven, piensan y actúan, se ofrecerá un curso gratuito.

Está dirigido a jóvenes que se encuentren cursando el último o anteúltimo año del nivel secundario, o a los egresados recientemente.

La actividad comenzará el martes venidero, a las 18, en la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 1, Pasaje Gutiérrez sin número (consultas: [email protected]).

Las inscripciones se realizan mediante el siguiente link: https://forms.gle/MFQfiq7emVcmEQUJ6

El curso forma parte del programa “Centros Locales de Innovación y Cultura (CLIC)” del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, junto al Municipio de Coronel Rosales y la Universidad Tecnológica Nacional–Facultad Regional Bahía Blanca.
 

