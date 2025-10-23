Pidieron 22 años de cárcel para un exambulanciero acusado de drogar y violar a tres mujeres

El fiscal Diego Torres solicitó una pena de 22 años de cárcel para un exambulanciero del Hospital Naval Puerto Belgrano acusado de drogar y violar a tres mujeres en Punta Alta.

El responsable del Ministerio Público reclamó la sentencia en el marco de los alegatos del juicio oral que lleva adelante la jueza del Tribunal en lo Criminal N° 2, María Mercedes Rico.

Ángel Javier Panelo, imputado por los graves delitos cometidos entre 2019 y 2023, declaró ayer en el debate y reconoció su responsabilidad.

De acuerdo con la investigación, habría colocado drogas de sumisión en bebidas servidas a sus víctimas, quienes por efecto de los estupefacientes no pudieron consentir las relaciones sexuales.

"Las tres mujeres refirieron sentirse descompuestas luego de tomar una bebida, perder el conocimiento y despertarse con signos de haber sido abusadas", se informó desde fiscalía.

Al procesado se le imputaron tres hechos de suministro de estupefacientes a título gratuito, abuso sexual con acceso carnal y hurto, porque en todos los casos les sustrajo a las mujeres dinero y otros bienes.

En tanto, el defensor oficial Agusto Duprat consideró que la pena tiene que ser la mínima establecida para esos delitos.

El veredicto se conocerá el próximo jueves 30 en horas de mediodía.