Punta Alta.

Una motociclista resultó herida en un choque con un auto

El hecho ocurrió en Pellegrini y Pueyrredón.

Foto: Policía

Brisa Flores tiene comprometido el pulmón y dos costillas y se encuentra internada en el Hospital Naval con diagnóstico reservado, sin riesgo de vida, cuando protagonizó un accidente en Pellegrini y Pueyrredón, según se indicó oficialmente.

La víctima guiaba una moto marca Honda Wave sin patente colocada y la colisión se produjo con un Fiat Cronos, dominio AE565PT, que conducía Pablo Saracho (56).

En el lugar actuó la Policía Científica e interviene la Ayudantia Fiscal de Coronel Rosales.

 

