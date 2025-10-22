Una motociclista resultó herida en un choque con un auto

Brisa Flores tiene comprometido el pulmón y dos costillas y se encuentra internada en el Hospital Naval con diagnóstico reservado, sin riesgo de vida, cuando protagonizó un accidente en Pellegrini y Pueyrredón, según se indicó oficialmente.

La víctima guiaba una moto marca Honda Wave sin patente colocada y la colisión se produjo con un Fiat Cronos, dominio AE565PT, que conducía Pablo Saracho (56).

En el lugar actuó la Policía Científica e interviene la Ayudantia Fiscal de Coronel Rosales.