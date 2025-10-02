Desde el barrio Los Chañares denuncian conexiones ilegales de agua

Esta mañana en declaraciones a LU2, el presidente de la sociedad de fomento de Los Chañares, Néstor Moriggia, denunció una conexión clandestina realizada por gente que tenía indumentaria de ABSA en calle Lucía Miranda.

"Los vecinos del lugar se percataron que estaban realizando trabajos, en lo que después terminamos determinando que era una conexión clandestina, en un caño de 220 mm que pasa por nuestro barrio, hacia el contiguo", comentó Moriggia. Esa obra sin permiso serviría para habilitar otras conexiones, en diferentes domicilios.

"El lugar dónde se hizo es en la calle Lucía Miranda, que separa Chañares de Altos de Chañares, que no tienen red de agua. Concretamente es ahí donde hicieron esta conexión que ya fue denunciada en ABSA por los vecinos, incluso llamaron a la policía y en el momento en que llegaron los efectivos, estas personas que estaban en el lugar se fueron, porque claramente estaban haciendo algo que no era legal", afirmó.

La situación se volvió más sospechosa porque quienes estaban realizando este empalme ilegal tenían indumentaria de la empresa provincial:

"Lo más probable es que no sea personal de la empresa, sino que era una estrategia para lograr el cometido y pasar desapercibidos. Esto generó mucho malestar entre los vecinos porque este es un sector que sufre constantemente por la falta del servicio y con esto se agrava la situación".

Cuando arribó el personal de ABSA, tras la denuncia con la policía y la empresa, estos indicaron que los que realizaron las tareas estaban al tanto de cómo hacerlo de manera correcta:

"Los trabajos que habían realizado estaban bien hechos, incluso el personal de ABSA reconoció que pese a ser ilegal estaba correctamente hecho el empalme, Me puse en contacto con Gustavo Bentivegna, gerente de ABSA, y me atendió rápidamente. Tomaron cartas en el asunto y desarmaron todo, pero el enojo continúa, nuestra situación es grave con respecto al agua y esto empeora todo", se resignó.

Las situaciones de clandestinidad son algo cotidiano con respecto al agua, ya que ABSA no puede brindar el servicio a nuevos usuarios por distintos tipo de motivos:

"ABSA no puede mantener el servicio que brinda ahora, imaginate que los barrios más nuevos no pueden darle factibilidad, incluso hay barrios que hace más de 25 años que vienen pidiendo y no hay respuesta de la empresa", dijo el presidente de la sociedad de fomento.

"Nosotros somos parte de la mesa del agua y sabemos que este tipo de situaciones se terminan dando por la inoperancia de la prestataria para brindarle conectividad a aquellos que la necesitan, por lo tanto. los que no tienen agua terminan cayendo en este tipo de ilegalidad y perjudicando a los que tienen la conexión legal, empeorando algo que, ya de por sí, es deficiente. Hay una ordenanza que indica que no se puede lotear un barrio que no tiene la factibilidad de los servicios, sabemos que esto no se cumple y muchas veces los servicios llegan después de que la gente se instale, desoyendo la ordenanza. Esto tiene que cambiar",finalizó Moriggia.