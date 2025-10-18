Un auto se despistó camino a Bahía San Blas

El auto pegó en un lateral y terminó en el opuesto

Este sábado por la tarde un automóvil se despistó en un tramo del camino pasando la localidad de José B Casas. El vehículo se dirigía a Bahía San Blas cuando perdió el control y terminó en la banquina.

Fuentes consultadas, indicaron que se trataba de dos personas que transitaban en un Chevrolet Agile y, por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control pego sobre la banquina contraria y luego detuvo su marcha sobre la cuneta derecha, en un tramo del camino pasando la localidad de José B. Casas.

“Una ocupante expresó algunos dolores, por lo que se la inmovilizó con cuello ortopédico y se la trasladó a Carmen de Patagones”, indicaron. Ambos ocupantes son oriundos de la provincia de Córdoba.

En el lugar trabajó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bahía San Blas, personal de la Unidad Sanitaria, Defensa Civil, Tránsito y de la Policía Comunal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Incendio en una vivienda en Carmen de Patagones

Alrededor de la 1.20 de la madrugada, una dotación del cuartel de Bomberos Voluntarios de Carmen de Patagones, acudieron a un incendio en el fondo de la finca de la calle Mascarello al 500 (entre Piedra Buena y Sánchez de Rial, del Barrio Villa Rita.

Información recabada indicó que los daños fueron materiales en un galpón y no hubo que lamentar heridos. (Agencia Patagones)