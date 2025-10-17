El Fogón de los Gauchos: arrasó en un torneo y se prepara para la fiesta anual

¿Por qué y cómo el conjunto de costumbres de cada región de un país se trasmite a las nuevas generaciones? ¿Cómo se convierte esto en un legado? La respuesta es a través de instituciones como el Fogón de los Gauchos, de Coronel Pringles, una escuela que mantiene vivas las tradiciones, en este caso, a través de la danza folklórica.

Fundado hace 77 años, más precisamente el 5 de junio de 1948, Fogón de los Gauchos tiene la mirada puesta en el presente pero se proyecta en el futuro manteniendo firmes las raíces, para recordar de dónde venimos.

Muestra de ello es que recientemente arrasó con primeros puestos en el Torneo S&S de Coronel Suárez en el que participaron agrupaciones de folklore locales y regionales llegadas desde Guaminí, Lamadrid, Pringles y Tornquist, entre otras localidades. Dicho certamen , además, reúne otras disciplinas como el tango, hip hop y danzas árabes.

De 16 rubros en los que se presentaron se quedaron con once primeros puestos y otros segundo y tercero, además de premios a bailarines destacados y coreografías destacadas.

Las puntuaciones las otorgan tres profesionales de Buenos Aires y un jurado de danzas folklóricas de la Provincia.

Maurice Pinedo, formador de la escuela, contó lo que representa para El Fogón y a nivel personal haber obtenido tantos premios y cómo se prepararon para obtener estos resultados.

“Estamos muy contentos y orgullosos por la premiación, ya que representa todo el esfuerzo de los alumnos en cada ensayo, el apoyo y acompañamiento de las familias. Todo esto es un logro de un gran equipo de trabajo, buscando cubrir cada detalle, no solo en la danza sino también con la música, peinados y vestuario”, mencionó.

“Todos los grupos se prepararon a través de tres ensayos semanales y varias de las danzas y cuadros se vienen preparando desde principio de año para otras presentaciones”, explicó.

Una coreografía del Fogón de los Gauchos en el Aniversario de Pringles.

Por ello nada fue improvisado, sino que cuando decidieron participar en dicha competencia solo necesitaron ultimar detalles como el estilo y el vestuario además de la definición de parejas y completar los cuadros acordes a las categorías de edad que proponía el certamen.

“El regreso a Pringles fue con mucha felicidad y alegría de todo el grupo, alumnos, familias y comisión pero más que nada satisfacción personal como profe, por el logro de mis alumnos que ellos mismos consiguieron con mucho esfuerzo”, resaltó.

Asimismo señaló que el desafío mayor durante la competencia fueron las categorías menores.

“Tenemos alumnos desde los 3 años hasta adolescente y jóvenes. La mayoría no había participado en competencias, dónde la exigencia en la presentación es mayor”, confió.

En el transcurso del año las distintas categorías se perfeccionan con otras técnicas, ya que toman clases con dos estudiantes de danzas de la UNA.

El profesor destacó la importancia de los valores que se transmiten a los alumnos a través del baile folclórico, como son el respeto por las costumbres y por sus pares así como el respeto por las diferencias.

“También se trasmiten valores como la empatía y el compañerismo además de la disciplina y responsabilidad en el trabajo diario”, dijo.

“Todos aprenden que los logros se consiguen con esfuerzo y constancia y a ser resistentes a la frustración cuando el resultado no favorece y a festejar sin soberbia cuando llegan los aplausos”, subrayó.

Pinedo destacó que, desde la perspectiva actual, resulta indispensable tener en cuenta los cambios de época que modifican las costumbres de los individuos que habitan un lugar, favoreciendo su interacción con aquel “legado” de las costumbres.

“Así se van construyendo nuevas tradiciones. Las danzas resultan un claro ejemplo”, remarcó.

Por último invitó a la comunidad y gente de la región a participar en la FIESTA ANUAL TRADICIONALISTA que se llevará a cabo en Pringles, desde el jueves 27 al domingo 30 de noviembre.

Estos fueron los premiados

Infantil A Grupal – Tradicional (Huella “Jineteada”)

1° Premio – Coreografía destacada

Juveniles A

Dúo Tradicional “Marote” (Paz Zazzali Buron y Fermín Horticolau): 1° Premio – Pareja destacada

Dúo Tradicional “Salta Conejo” (Alma Bellio Berat y Benicio D’Intino): 2° Premio

Dúo Estilizado “Zamba” (Amparo Aguirre y Valentín Urriza): 1° Premio – Valentín bailarín destacado

Dúo Estilizado “Palito” (Ariana Hombre Ponce y Bianca Franco): 1° Premio

Grupal Estilizado “Zamba y Chacarera” (Carbonero): 1° Premio – Coreografía destacada

Grupal Tradicional “Remedio Pampeano”: 1° Premio

Juveniles B

Dúo Tradicional “Zamba” (Tiara Santandrea y Mauro Olagaray): 1° Premio

Dúo Tradicional “Ranchera” (Bianca Bascal y Benjamín Espil): 1° Premio

Dúo Estilizado “Chacarera” (Guadalupe Vivas y Olivia Huenuer): 1° Premio

Grupal Estilizado “Chacarera y Remedio” (Salamanca): 1° Premio – Coreografía destacada

Grupal Tradicional “Media Caña”: 1° Premio

Dúo Tradicional “Tango” (Emilia Schamber y Mauro Olagaray): 2° Premio

Mayores A

Dúo Tradicional “Rasguido Doble” (Antonella Molinari y Ignacio Jakob): 1° Premio – Nacho bailarín destacado

Dúo Tradicional “Cueca Jujeña” (Aymara Querejeta y Giuliano D’Intino): 3° Premio

Dúo Estilizado “Zamba” (Sofía González y Benjamín Ohaco): 1° Premio – Pareja destacada

Mayores B

Dúo Tradicional “Chacarera Bonaerense” (Pamela Riva y Marcelo Schamberger): 3° Premio