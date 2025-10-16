Peña solidaria: Alvarito sigue en busca de una oportunidad para un tratamiento en México

layout="fixed-height">

Audionota: Natalia Marinelli

El 8 de noviembre habrá una peña organizada por el Fortín Tradición y Libertad, a total beneficio de Alvarito, para que el niño de 6 años, de Pringles, pueda efectuar un tratamiento de rehabilitación en México.

Alvarito sufrió un accidente doméstico cuando tenía tres años y luego el cuadro se complicó porque estuvo un largo período de tiempo deshidratado y eso derivó en convulsiones que afectaron a su sistema neurológico.

El relato de la mamá de Alvarito, sobre el accidente es desgarrador. Hoy, tres años después de aquel fatal momento el pequeño no puede hablar y se encuentra en sillas de ruedas.

La familia sigue luchando por salir adelante y darle una mejor calidad a través de tratamientos médicos, pero hay momentos en que su cuadro empeora.

Tras ver la película Los dos hemisferios de Lucca, que cuenta una historia real sobre la discapacidad y lucha de una familia por salvar la vida de su hijo, los padres de Alvarito decidieron aplicar a un tratamiento experimental en una clínica de México (con la tecnología que aparece en el film), y el niño quedó seleccionado.

Por ello hace un mes iniciaron una campaña de recaudación de fondos mediante eventos solidarios. El valor del tratamiento más la estadía de un mes asciende a 60 millones de pesos, sin contar los pasajes aéreos que fueron donados por la Municipalidad.

En el último mes la familia logró reunir casi un tercio del dinero necesario y la semana pasada las radios locales se sumaron a un streaming por Youtube a través de cual se recaudaron 3 millones de pesos.

Este fin de semana (sábado y domingo) la familia estuvo presente con una cantina en la Rural de Pringles, con su clásico cordero desmenuzado, hamburguesas, choripanes, bebidas y agua caliente.

El sábado 8 de noviembre, a las 21, en el Fortín Tradición y Libertad (Dorrego 1480) habrá una noche de música, baile y solidaridad con artistas invitados: Lucas Davis, Chango Paz, Juanma Carabajal, Aura Nativo y el cierre bailable con Los Sapos de Juan. Sonido: Maxi Carabajal.

La entrada general es de $8.000 y todo lo recaudado será destinado al viaje y tratamiento de Álvaro. Entradas en: JAGÜEL Club (Belgrano 638), Star Guapa (Rivadavia 1176)y Xara (Stegmann 649).

Daiana Trevisi: “Dejé todo esto en manos de Dios”

La mamá de Alvarito comparte los avances de la campaña y el día a día de su hijo a través del Instagram Todos x Alvarito.

En diálogo con La Nueva comentó que para solicitar la participación de Alvarito en la terapia experimental debió enviar varias planillas de datos y estudios a México y luego estuvo presente en una videollamada con una pediatra. Tras una junta médica, a las 72 horas de ese encuentro, recibió el aviso.

“He visto casos de nenes que ya han viajado y sus avances son muchos. Voy sin expectativa pero con muchísima fe. Obviamente, no me puedo imaginar algo porque el golpe puede ser fuerte. Dejé todo esto en manos de Dios.”, dijo.

“Conozco a varias familias que viajaron y otras que está por viajar. Lo que Álvaro pueda llegar a lograr, bienvenido sea”, expresó.

Dai se encuentra al cuidado de sus dos hijos (tiene una hija mayor a Alvarito) y el papá es empleado en una empresa distribuidora.

Se pueden hacer donaciones al siguiente alias: daianatrevisi.mp