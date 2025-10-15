Olimpo ya sabe árbitro, día y horario para visitar a Kimberley
El aurinegro se presenta en Mar del Plata por los octavos de final de la Reválida. El bahiense Juan Ignacio Nebbietti dirigirá la final entre Atlético de Rafaela y Ciudad Bolívar.
Se oficializó esta tarde la continuidad del Torneo Federal A, que tendrá a Olimpo visitando a Kimberley por octavos de final de la Reválida.
El aurinegro se presentará el lunes en estadio José Alberto Valle, a partir de las 15.30 y con arbitraje de Diego Novelli.
El plantel que conduce Mauricio Giganti partirá de nuestra ciudad el domingo a las 13.
Tras este cotejo, la revancha irá recién el domingo 2 de noviembre en el Roberto Carminatti, ya que el domingo 26 no habrá acción por las elecciones.
En la vuelta, el equipo de nuestra ciudad tendrá ventaja deportiva, por lo que avanzará de fase en caso de igualdad en puntos y goles.
*Buenos recuerdos
El del próximo lunes será el cuarto encuentro entre Olimpo y Kimberley en la temporada y hasta el momento fueron todas victorias aurinegras.
El primer duelo se dio el 12 de abril en el Roberto Carminatti, con victoria del dueño de casa por 2 a 1 con goles de Leandro Espejo y Félix Villacorta. Ávila descontó para la visita.
En la revancha de la primera fase, el equipo bahiense se impuso por 1 a 0 en La Feliz con un golazo de su capitán Martín Ferreyra.
Mientras que por el Nonagonal y otra vez en el José A. Valle, Olimpo se impuso por 1 a 0 con festejo de Cristian Amarilla.
*Cómo llegan
Olimpo arriba a esta instancia tras recuperarse de la eliminación ante Atlético de Rafaela, por los cuartos de final de la Zona Campeonato (0-0 en la ida y 2-1 en Santa Fe).
Luego, en la Reválida, el aurinegro superó a Juventud Unida de San Luis, tras empatar sin goles como visitante y liquidar la serie con el triunfo 2-0 en el Carminatti.
Kimberley, en tanto, viene de dejar en el camino a Cipolletti como visitante, tras ganarle 1 a 0 en Mar del Plata y empatar sin goles en la Visera rionegrina.
*Cómo sigue
Con los 12 equipos clasificados desde la Reválida, más Argentino de Monte Maíz y Sportivo Belgrano de San Francisco que se suman de la Zona Campeonato tras quedar eliminados en semis, el camino al segundo ascenso tendrá los siguientes siete cruces:
*Viernes
22.00hs: Juventud Antoniana vs Gimnasia de Chivilcoy (Maximiliano Macheroni).
*Sábado
20.30hs: Douglas vs Argentino de Monte Maíz (Guillermo González).
*Domingo
11.00hs: 9 de Julio de Rafaela vs Deportivo Rincón (Enzo Silvestre)
16.00hs: Brown de Madryn vs Sportivo Belgrano (Fernando Marcos)
17.00hs: Costa Brava vs San Martín de Formosa (Jonathan Correa)
18.00hs: Atenas de Río Cuarto vs Sarmiento de La Banda (José Sandoval).
Luego de disputarse los partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva para el que define la serie de local, se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso (Atlético de Rafaela o Ciudad Bolívar).
De esa manera, quedarán armados los cuartos de final, que desembocarán -siempre a partido y revancha- en semifinales y en la final, que también será a doble juego pero sin ventaja deportiva.
*Por el ascenso, con árbitro bahiense
Atlético de Rafaela y Ciudad Bolívar disputarán la final por el ascenso, que se jugará a partido único y en escenario neutral.
El encuentro se disputará el domingo a las 16, en el estadio Único de San Nicolás y con público de ambas parcialidades.
El árbitro será el bahiense Juan Ignacio Nebbietti.
Tal lo mencionado anteriormente, el ganador saltará a la Primera Nacional y el perdedor se sumará a los cuartos de final de la Reválida.