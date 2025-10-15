El bahiense Juan Nebbietti dirigirá la final por el ascenso entre Atlético de Rafaela y Bolívar

Presencia bahiense tendrá la final por el ascenso del Torneo Federal A hacia la Primera Nacional, que se jugará el domingo.

El representante local será el árbitro Juan Ignacio Nebbietti, quien será el juez principal del duelo entre Atlético de Rafaela y Ciudad Bolívar.

Junto a Juani, estarán Joaquín Badano y Matías González como líneas y Maximiliano Manduca como cuarto.

El duelo se disputará el domingo desde las 16 en el Estadio Único de San Nicolás y con ambas parcialidades.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Esto logro significa otro paso adelante en la ascendente carrera de Nebbietti que, entre otros logros, esta temporada se dio el gusto de ser el cuarto árbitro en el clásico entre Independiente y River por la Liga Profesional.

En busca del segundo ascenso y por la Reválida, esta tarde también se confirmó que Olimpo visitará a Kimberley el lunes.

El encuentro por la ida de los octavos de final se jugará desde las 15.30 y será dirigido por Diego Novelli.

Mirá la programación completa acá