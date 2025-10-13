Escoltada por Alejandra Monteoliva, Bullrich anunció el Plan Paraná para el control de la hidrovía

La ministra de Seguridad y candidata libertaria, Patricia Bullrich, anunció esta mañana el Plan Paraná para intensificar los controles sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, y lo hizo escoltada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la funcionaria que suena para sucederla al frente de la cartera en caso de asumir a la Cámara de Senadores.

"Estamos inaugurando un nuevo plan en la Isla del Cerrito, un lugar en el Chaco donde permanentemente tenemos un intento de bandas de entrar droga, una zona que hace mucho estamos controlando pero decidimos intensificarlo con más atención, más fuerzas, y conjuntamente con la provincia de Chacho y Corrientes. Es un plan integral de control de la Hidrovía", anunció Bullrich desde la dársena 3, en una embarcación de la Prefectura Naval.

Asimismo, saludó particularmente a Monteoliva, quien suena para suplantarla al frente del Ministerio de Seguridad si Bullrich logra imponerse el próximo 26 de octubre, en las elecciones legislativas nacionales, y a los ministros de Seguridad, Hugo Malcovich, de Chaco, y a Alfredo Oscar Vallejos, de Corrientes.

"Para nosotros es fundamental entender que la frontera y la hidrovía configuran un punto que tenemos que terminar de controlar", sumó la candidata a primera senadora por La Libertad Avanza.

En la misma línea, subrayó: "Este es el lanzamiento del Plan Paraná que va a tener una atención especial, concreta, eficaz sobre la hidrovía Paraná, constituyendo el corredor más importante de la zona. Son 3 mil 400 kilómetros que van desde Brasil hasta Uruguay".

"La integramos cinco países: Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y la Argentina. Es una vía de transporte fluvial estratégica para el comercio, la logística y la producción regional", destacó la funcionaria, y agregó: "Es una columna vertebral. Es la naturaleza que ha permitido que los cinco países utilicemos una misma vía para el comercio".

Según detalló, la hidrovía en territorio argentino atraviesa las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos y desemboca en el Río de La Plata, la que definió como "la más grande del hemisferio sur, con un enorme valor ambiental y económico".

"Como circula nuestro comercio, nuestros granos, nuestra producción agricultura, así como hay barcazas el día entero tenemos que terminar, porque lo hacemos de hace tiempo, de cerrar la hidrovía al delito", denunció, y planteó: "Blindar la posibilidad de que la hidrovía no sea una forma de transporte de cualquier tipo de elemento delictivo sea droga, armas o cualquier otro tipo de problema criminal que podamos encontrar".

La ministra en traje de candidata remarcó: "Este plan viene a recuperar el control y blindar el corredor fluvial más importante del país después de muchos años de abandono. Hemos hecho una gran tarea con nuestros equipos técnicos y tecnológicos".

Durante su breve presentación, Bullrich hizo mención al doble femicidio en Córdoba que tiene a Pablo Laurta como el principal acusado por los crímenes de Luna Garnier de su madre, Mariel Zamudio. "Estamos trabajando en nuestras fronteras, el primer bastión que tenemos que frenar para lograr que la droga, la trata de personas, como ayer intentó este homicida-femicida que mató a su mujer y a su suegra salir por Gualeguaychú y no lo pudo hacer porque lo impedimos juntos con la Policía de Entre Ríos y a partir del Sistema de Búsqueda de Personas", remarcó.

"Hemos planteando una guerra sin cuarte contra el crimen organizado. Dijimos que no íbamos dejar un solo milímetro de territorio bajo el control de las bandas, tampoco un solo milímetro de agua", continúo, y sumó: "Necesitamos tener más control sobre el flujo ilegal. No hacer una autopista del crimen y hemos preparado la tecnología que está en nuestras manos para tener control. Vamos a tener lanchas, embarcaciones, grupos especiales controlando los lugares más calientes".

Para concluir, la ministra y primera candidata por la Ciudad de Buenos Aires destacó la tarea conjunta con Migraciones y ARCA, y celebró la colaboración entre los organismos como parte de "un Estado integrado". "Este nuevo plan es que va a lograr que la Argentina tenga cada vez más comercios y más control sobre el delito y el crimen organizado. Estas dos vertientes les dan seguridad física y jurídica a los argentinos", aseveró.

A su turno, y desde la Isla del Cerrito, Monteoliva reveló que desde Chaco funcionará el comando unificado de las Fuerzas Federales que trabajarán en cooperación con la Policía de Chaco y de Corrientes. "Este trabajo articulado es altamente significativo no solo para ese control de la hidrovía que necesitamos fortalecer sino para avanzar en el combate y en la lucha contra las organizaciones criminales", remarcó.

"Esta intervención integrada es con el trabajo de las cinco fuerzas federales, el trabajo de las policías provinciales pero también un conjunto de mecanismos de abordaje del delito y el crimen organizado", afirmó la secretaria, y concluyó: "No solo el patrullaje terrestre, acuático y aéreo, sino un fuerte trabajo de investigación criminal, de inteligencia criminal y de persecución penal inteligente. Estos elementos nos permiten generar resultados y allí donde estamos las cosas cambian". (NA)