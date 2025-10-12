Milei volvió a apuntar contra el kirchnerismo: "Es la franquicia local del socialismo del siglo XXI”

En la previa a su cumbre con su par de Estados Unidos Donald Trump, Javier Milei volvió a apuntar contra el kirchnerismo: “Recibimos el apoyo de Estados Unidos para contrarrestar su vocación destructiva". La cumbre será el martes en la Casa Blanca, luego de la confirmación del acuerdo de un swap por U$S 20.000 millones para la Argentina.

El Presidente tildó a Fuerza Patria de “franquicia local del socialismo del siglo XXI". El martes se reunirá con su par estadounidense, luego de la confirmación del acuerdo de un swap por US$20.000 millones para la Argentina.

“Desde febrero o marzo de este año una parte de la oposición, con una actitud absolutamente destructiva, lo único que intentó hacer fue buscar destruir el programa económico", criticó.

El Presidente destacó: “Frente a esos ataques, que no son ni más ni menos que atacar las ideas de la libertad, dada la posición fuerte en favor de las ideas de la libertad de Argentina. Recibimos el apoyo de los Estados Unidos para justamente contrarrestar esta vocación destructiva, que tiene la franquicia local del socialismo del siglo XXI, que es el kirchnerismo".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Milei además volvió a plantear, la necesidad de impulsar reformas en el Congreso: “Una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es un programa de mejora tributaria para los argentinos que va a implicar un ahorro de U$S 500.000 millones de dólares de acá al 31. Es decir, más que lo que debemos de deuda hoy".

"No solo eso, sino mejorar las leyes laborales, para que haya más empleo, de mejor calidad y con mayores salarios. Entonces, esa es nuestra agenda. Y que, por ejemplo, en menos de 10 años terminemos parecidos a España. Entonces que ya nadie se tenga que ir a España; de España se van a venir para acá. O en 20 años parecernos a Alemania; o en 30 a Estados Unidos; o en 40 años ser uno de los países más ricos del planeta. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos. Proponemos la agenda de hacer grande a la Argentina nuevamente", señaló.



Las frases más destacadas de Javier Milei