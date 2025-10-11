Milei recibió como regalo una pierna de mujer con tobillera

En medio de una recorrida de campaña por las calles de Resistencia, Chaco, el presidente Javier Milei recibió un insólito regalo con una fuerte carga política: un zapato de mujer con una tobillera electrónica. El mandatario no dudó en utilizarlo para lanzar un dardo directo al kirchnerismo y, en particular, a la ex presidenta Cristina Kirchner: "La elección es clara, libertad o tobillera", sentenció.

El episodio ocurrió mientras Milei encabezaba una caravana subido a la caja de una camioneta junto a su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Al retirarse de la Plaza Belgrano, donde había encabezado un acto, un simpatizante le alcanzó el llamativo objeto.

Milei lo tomó, lo exhibió a la multitud junto a un león de peluche que ya sostenía en la otra mano y lo convirtió inmediatamente en un eslogan de campaña que luego replicó en sus redes sociales.

Con el correr de las horas, se conoció la identidad de los autores del regalo: dos jóvenes de Villa Ángela, una ciudad a 190 kilómetros de la capital provincial. Vestidos con los uniformes de "Las Fuerzas del Cielo", se grabaron en un video asumiendo la autoría. "Es el pie de la chorra, de la condenada, la estatua de la chorra", afirmó uno de ellos.

Antes de la caravana, Milei había encabezado un acto en la Plaza Belgrano, donde arengó a los militantes: "Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos sacando a patadas en el culo a los narcos, o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando".

Durante su visita a la provincia, el Presidente también se reunió con el gobernador radical Leandro Zdero. Tras el acto en Chaco, Milei cruzó el puente hacia Corrientes para continuar con sus actividades de campaña. (N/A)