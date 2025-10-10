La fecha 8 del Clausura liguista arranca hoy con una “perlita”: en Olimpo juega Braian Guille

En el horario unificado de las 16 y con un partido en la A y dos en la B, se pondrá en marcha hoy, feriado nacional, la fecha 8 del torneo Clausura de la Liga del Sur, primera de la segunda rueda.

Aunque no será una programación similar a cualquier otra: en Olimpo juega Braian Guille, que rescindió contrato con Deportivo Riestra, regresó a nuestra ciudad y, como no puede actuar en el Federal A, fue habilitado por el aurinegro, dueño de su pase, para que sea parte del once inicial que el DT Gastón Sancho pondrá en cancha esta tarde frente a Bella Vista en el Carminatti. El árbitro será Javier Tamaro.

En el círculo superior, la jornada se completara el domingo: Villa Mitre-Libertad (contralor de Leopoldo Gorosito), Huracán-San Francisco (en cancha de Sansinena, pitará Juan Vega) y Liniers-Sporting (Mariano Perretti).

*Las tablas

*Clausura en la "A"

-Posiciones: 1) Huracán, 13 puntos; 2) Villa Mitre y San Francisco, 11; 4) Libertad, 9; 5) Olimpo, Sporting y Bella Vista, 8; y 8) Liniers, 6.

*La acumulada

-Posiciones: 1) Bella Vista, 35; 2) Libertad, 32; 3) Huracán, 31; 4) Liniers, 28; 5) Villa Mitre, 27; 6) Sporting y San Francisco, 25 y 8) Olimpo, 22.

“Larmo” se quiere acercar

Mientras Comercial suma y sigue al frente de las posiciones, La Armonía, su escolta, tratará esta tarde de acortar la ventaja de 4 unidades cuando reciba, en su escenario, a Sansinena, que está mirando de reojo el hecho de ingresar entre los cuatro de arriba que irán al playoffs. El referí es Lucas González.

En el estadio Onofre Pirrone, Tiro esperará a Dublin (el juez principal es Brian Romero).

La fecha continúa mañana con Rosario-Pacífico de Cabildo (Julián Horticolou) y Comercial-Pacífico BB (Pablo Zaragoza).

La tabla

-Posiciones: 1) Comercial, 18 puntos; 2) La Armonía, 14; 3) Rosario, Tiro y Pacífico C, 10; 6) Sansinena, 8; 7) Dublin, 5; 8) Pacífico BB, 2.

La acumulada

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor la de tabla general jugará la Promoción.

Así marchan: 1) La Armonía, 45 puntos; 2) Comercial y Rosario, 40; 4) Pacífico de Cabildo, 38; 5) Tiro, 26; 6) Sansinena, 23; 7) Dublin, 14 y 8) Pacífico BB, 7.