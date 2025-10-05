La dupla Domínguez-Monteverde fue letal y el tricolor sacó pecho en la Loma

Por primera vez juntos en ataque, Benjamín Domínguez y Julián Monteverde hicieron estregados y ambos marcaron el camino a la victoria de Villa Mitre, que se plantó en la Loma y derrotó inobjetablemente a Bella Vista 2 a 0 para subirse a la cúspide de la tabla, al menos momentáneamente.

El 7 –en su primer partido como titular en el año— fue una pesadilla por la derecha del ataque tricolor y el 9 marcó por primera vez por duplicado en el año. Letales.

El elenco de Horacio Schumacher logró un sólido éxito, incluso jugando una hora con un jugador menos por la roja directa a Juan Barreto.

Amagó y concretó

A los 30 segundos, Villa Mitre avisó que estaba enchufado. El pibe Domínguez recibió de Monteverde y su zurdazo dio en la base del poste derecho.

El visitante sorprendió con dos puntas para taparle la salida al local –Domínguez contra Reule y Castro contra Rosales— y, con mucha dinámica, fue el dueño de las acciones en el primer tramo del cotejo.

Po eso, no llamó la atención que el visitante rompiera el cero. Esparza dejó un envió corto, Cardozo habilitó a Dominguez y el 7 tiró el centro atrás para que Monteverde no fallara casi desde el punto penal.

El gol le dio más confianza a los de Schumacher, que siempre lucieron más serenos a la hora de manejar la pelota.

El local, en contrapartida, equivocó los caminos, abusó de los pelotazos y no pudo encontrar sociedades para generarle peligro a Manganaro más allá de algún intento aislado.

Sin embargo, cuando Villa Mitre justificaba el éxito, llegó la roja directa a Barreto. El central fue con la pierda arriba y Mayer metió la cabeza. Altuna --tal vez en su único lunar-- lo expulsó. Pareció exagerada la decisión.

Con Vargas de central, el visitante no perdió la línea hasta el entretiempo ante un adversario muy ansioso y con pocas ideas.

Contra letal y triunfazo

Bella Vista salió decidido a plantarse en campo ajeno y en tomar el control del juego como no pudo en la primera etapa.

Lo metió atrás al tricolor, que sin embargo metió una contra fructífera que le dio aún más tranquilidad.

Avit --de gran partido-- habilitó a Domínguez y el pibe le puso un pase milimétrico a Monteverde, quien --tras desairar a Mungo-- definió con un derechazo cruzado. Golazo.

Fue un baldazo de agua fría en la Loma y el local ya no se pudo recuperar.

Ni los cambios ni las ganas pudieron revertir la historia. Incluso, llegaron muchos centros y faltó ingenio para ponerse en juego.

Villa Mitre se mostró sólido y concentrado. No cometió errores y sostuvo la ventaja mientras las agujas del reloj jugaron a favor.

Así, sacó pecho en un reducto siempre complicado y sueña con ser protagonista en el Clausura.

La síntesis

BELLA VISTA 0

Luro 5

Rosales 5

Mungo 5

Esparza 4

Reule 4

Mayer 5

Vógel 6

Sacomani 4

R. Gómez 6

Sanhueza 5

L. Martínez © 5

DT: Romero-Ribes

VILLA MITRE 2

Manganaro © 6

Avit 7

Sastre 6

Barreto 5

Th. Díaz 6

Zweedyk 6

Vargas 7

Cardozo 6

G. Castro 5

B. Domínguez 8

MONTEVERDE 9

DT: H. Schumacher

PT. Gol de Monteverde (VM), a los 18m.

ST. Gol de Monteverde (VM), a los 11m.

CAMBIOS. 56m. Belleggia (5) por Sanhueza, 62m. Sturman y Notti por Esparza y Rosales y 72m. Intrevado por Mayer, en Bella Vista; 45m. Juárez (6) por Castro, 72m. S. Gómez y Gerk por Domínguez y Monteverde y 76m. F. Pereyra por Cardozo, en Villa Mitre.

ARBITRO. Facundo Altuna (6).

CANCHA. Bella Vista (buena).